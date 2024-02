Snowboard, Coppa del Mondo Krynica 2024: sei azzurri alla fase finale, Bormolini con il primo tempo

Sono andate in archivio le qualificazioni dello slalom gigante parallelo dello snowboard alpino in quel di Krynica (Polonia). Il tabellone a eliminazione diretta comincerà alle ore 13.00.

Per la fase finale al maschile tra gli azzurri si sono qualificati Maurizio Bormolini e Aaron March con i primi due tempi: rispettivamente gli azzurri hanno fatto registrare i crono di 1:31.40 e 1:32.20. Una qualificazione convincente che permetterà di avere una pista favorevole durante il tabellone a eliminazione diretta. Si è qualificato anche Mirko Felicetti con il quarto tempo a 86 centesimi di ritardo da Bormolini, così come Roland Fischnaller che è giunto sesto a 1″27. Non ce l’ha fatta invece Edwin Coratti, ventesimo a 2″38 di gap.

Al femminile sono due le azzurre che si sono qualificate per il turno successivo: si tratta di Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont. La svizzera Julie Zogg ha registrato il primo tempo con il crono di 1:39.28, Lucia è arrivata a 2″12 e Caffont a 3″02. Niente da fare per Elisa Fava che ha concluso diciottesima a 6″02.