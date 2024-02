Skicross, Coppa del Mondo: Deromedis decimo in gara-1 a Bakuriani, vince David Mobaerg

Termina ai quarti di Finale il percorso di Simone Deromedis a Bakuriani, località della Georgia che ha ospitato la tappa numero undici della Coppa del Mondo 2023-2024 di skicross. L’azzurro, tornato sulle nevi che lo incoronarono Campione del Mondo un anno fa, si è dovuto accontentare della decima posizione in classifica.

Una gara partita bene per l’azzurro che, agli ottavi, aveva regolato Ryan Regez e i due connazionali Federico Tomasoni e Yanick Gunsch (a cui si aggiunge anche Dominik Zuech, anche lui fuori al primo turno). Giunto nella heat successiva il nativo di Trento ha però dovuto alzare bandiera bianca, cedendo il passo al già citato elvetico e a Florian Wilmsmann non arrivando al traguardo a causa di una caduta. La gara è stata vinta da David Moaberg che, in big final, ha regolato Wilmsmann, secondo davanti ad Alex Fiva ed Erik Mobaerg.

Prova sfortunata per il leader di Coppa del Mondo Reece Howden, fermatosi agli ottavi aggiungendo soli sedici punti alla classifica generale, dove è ancora al primo posto con 492 precedendo Alex Fiva (471) e Florian Wilmsmann (429). Sedicesima piazza invece per Deromedis che è raccoglie 201 punti totali.

In campo femminile trionfo per Marielle Thompson, abile ad avere la meglio su Brittany Phelan, Marielle Berger Sabbatel e Talina Gantenbein. La canadese è anche al comando della generale con 712 con un discreto margine su Berger Sabbatel (650) e Schmidt (639). La prossima tappa si svolgerà domani, domenica 11 febbraio.