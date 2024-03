Sci alpino, Lara Gut-Behrami: “Gara complicata per la nebbia. La Coppa? Ci penseremo a Saalbach”

Lara Gut-Behrami è sempre più vicina al suo grande sogno ovvero mettere le mani sulla sua seconda Sfera di Cristallo della carriera. Dopo l’edizione 2015-2016, infatti, la sciatrice ticinese si sta avvicinando ad ampi passi al bis. Dopo il secondo posto nel superG numero 2 di Kvitfjell (Norvegia), infatti, l’elvetica ha portato a 326 i punti di margine su Federica Brignone ed a 385 su Mikaela Shiffrin.

In poche parole manca ormai pochissimo al trionfo. Tutto dipenderà da come tornerà in azione la fuoriclasse nativa del Colorado che, a partire dal prossimo weekend di Are proverà la rimonta disperata. Mancano sei gare al termine della stagione. 2 slalom, 2 giganti, un superG e una discesa. Lara Gut-Behrami è davvero vicina al successo.

Al termine della gara di Kvitfjell la 32enne nativa di Sorengo ha dimostrato di avere ancora i piedi ben saldi al terreno da questo punto di vista: “La Sfera di Cristallo? Non ci sto ancora pensando. Quando si arriva al traguardo si conteggiano i punti, ma il mio unico obiettivo è sciare bene ed essere consistente. I conti veri e propri si faranno solo a Saalbach. Ora non ha senso”. (Fonte: Raisport).

Il suo commento sulla gara sulla Olympiabakken conferma la sua serenità: “Oggi non era facile per nessuna con una nebbia simile. La pista non era pericolosa vista la poca velocità e la neve morbida, ma sono stata comunque contenta di arrivare seconda e, soprattutto, al traguardo intera”.