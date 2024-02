Sci alpino, Stefano Pizzato sfiora il podio nel gigante dei Mondiali Juniores. Vince l’americano Sarchett

Si sono chiusi i Mondiali Juniores di sci alpino a Portes du Soleil con il gigante maschile. L’ultima medaglia d’oro è stata vinta dall’americano Ryder Sarchett, mentre c’è tanta amarezza in casa Italia per il quarto posto di Stefano Pizzato, che ha sfiorato il podio, mancandolo per soli quattro centesimi, dopo aver chiuso in seconda posizione la prima manche.

Una gara con distacchi davvero ravvicinatissimi. Infatti l’americano Sarchett si è laureato campione del mondo per soli sei centesimi nei confronti del francese Alban Elezi Cannaferina. Medaglia di bronzo per lo svedese Fabian Ax Swartz, che ha accusato un ritardo di dieci centesimi dalla vetta.

Come detto al quarto posto ha concluso Stefano Pizzato, staccato di 14 centesimi dal vincitore. Quinto il francese Flavio Vitale (+0.36), che era in testa dopo la prima manche. Sesto il norvegese Rasmus Bakkevig (+0.40), che ha preceduto il tedesco Nicko Palamaras (+0.82) e il connazionale Johns Braathen Herland (+0.94).

Completa la Top-10 lo svedese Emil Nyberg (+1.02) e il norvegese Simen Sellaeg (+1.30). Gli altri azzurri: 12° Fabio Allasina (+1.41), 15° Pietro Giovanni Motterlini (+1.65). Uscito, invece, Edoardo Saracco nella seconda manche.