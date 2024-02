Sci alpino, la lettone Germane vince lo slalom femminile dei Mondiali Juniores. Quinta Beatrice Sola

Dzenifera Germane conferma il pronostico della vigilia e vince lo slalom femminile dei Mondiali Juniores di sci alpino. In quest’ultima giornata di gare la slalomista lettone, già in Top-10 in Coppa del Mondo, si è messa al collo una medaglia storica per il proprio Paese, dominando la gara tra i pali stretti, con distacchi elevatissimi rifilati a tutte le avversarie, quasi tutte oltre il secondo e mezzo.

In testa già dopo la prima manche, Germane ha confermato la sua leadership anche nella seconda, ottenendo nuovamente il miglior tempo assoluto. Medaglia d’argento e secondo posto per la svizzera Anuk Braendli, che ha rimontato quattro posizioni, chiudendo comunque a 1.42 dalla vincitrice. Bronzo, invece, per la svedese Cornelia Oehlund (+1.59), che era seconda a metà gara.

Quarto posto per l’austriaca Natalie Falch (+1.77), che ha preceduto le azzurre Beatrice Sola (+2.14), brava a recuperare sei posizioni, ed Ambra Pomarè (+2.43), rispettivamente quinta e sesta al traguardo. Settima la francese Annabel Jallat (+2.82) davanti alla tedesca Charlotte Grandinger (+2.83). Nona posizione per Giorgia Collomb (+2.86), reduce dalle straordinarie prestazioni alle Olimpiadi Giovanili di Gangwon. Completa la Top-10 l’austriaca Leonie Raich (+3.33).

Sicuramente tanti rimpianti in casa Italia per Emilia Mondinelli, che era terza dopo la prima manche, ma è uscita nella seconda. Fuori anche Francesca Carolli, nona a metà gara. Da segnalare anche l’uscita di Lara Colturi, una delle favorite della vigilia.