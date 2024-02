Sci alpino, la Norvegia vince il Team Event dei Mondiali Junior. Italia fuori ai quarti

Non arriva la medaglia dell’Italia nel Team Event dei Campionati Mondiali Junior 2024 di sci alpino, in corso di svolgimento a Portes du Soleil – Haute Savoie (Francia). Una gara a squadre lunga e faticosa, segnata dalle tante interruzioni per cadute e per cercare di rendere passabile il manto, che da subito ha iniziato a segnarsi pesantemente causa le alte temperature. Vince la medaglia d’oro la Norvegia (fatale anche per gli azzurri ai quarti), che batte la Svezia in una finale tutta scandinava.

Primo alloro per il Team Norge in questa rassegna iridata Junior transalpina, che grazie al quartetto costituito da Thea Emilie Benth Jellum, Johs Braathen Herlund, Madaleine Sylvester-Davik e Hans Grahl-Madsen sbaragliano la concorrenza vincendo il titolo mondiale. Per la Norvegia esordio facile agli ottavi contro la Slovacchia, è poi arrivata la vittoria ai quarti contro l’Italia e la semifinale dominata contro il Canada. In finale una sfida tutta dell’Europa del Nord gli vedeva contrapposti alla Svezia, che presentava lo stesso quartetto vincitore l’anno scorso. Non c’è partita con i norvegesi che si impongono 3-1, con l’unica sfida svedese vinta da Kongsholm.

Completano il podio conquistando la medaglia di bronzo gli Stati Uniti, che battono nella small final il Canada, ad un passo dal compiere una grande impresa. Le Foglie d’Acero infatti hanno dovuto completare tutte le sfide con 3 atleti, visto l’infortunio agli ottavi per Estelle Martin. I quattro ragazzi americani (Liv Moritz, Camden Palmquist, Elisabeth Bocock e Cooper Puckett) però non hanno tremato, battendo i canadesi dopo aver superato Finlandia e Svezia, uscendo invece sconfitti dalla semifinale contro la Svezia.

Niente da fare per l’Italia, che si arrende ai quarti di finale per 1-3 contro la Norvegia e non riesce a replicare la medagli dell’anno scorso (la compagine italica fu seconda in quel di St. Anton). Il quartetto azzurro composto da Giorgia Collomb, Francesca Carolli, Stefano Pizzato e Edoardo Saracco ha debuttato in maniera convincente nel primo turno, eliminando senza problemi la Polonia. Ai quarti il livello si alza e la sfida inizia bene con la vittoria di Collomb, tornata da pochissimo da Gangwon dove ha fatto incetta di medaglie nelle Olimpiadi Giovanini, ma poi le sconfitte di Pizzato e Carolli mettono il Bel Paese spalle al muro.

L’ultima speranza è affidata a Edoardo Saracco, che deve battere il suo rivale e può scendere sul tracciato blu, il più veloce fin dalle prime battute. La medaglia d’oro del Team Combined maschile di questa rassegna iridata fa gara di testa, prima però di inclinarsi troppo e di sdraiarsi sul muretto conclusivo quando la semifinale sembrava alla portata. Rimane quindi fermo a quota 4 il conto delle medaglie italiane, un bottino che proverà ad essere rimpinguato nel weekend con le specialità tecniche, domani sarà il momento del gigante femminile e dello slalom maschile.

Foto: LaPresse