Sci alpino, Ragnhild Mowinckel annuncia il suo addio dopo 12 anni di carriera e 2 argenti olimpici

Ragnhild Mowinckel dice “addio” al Circo Bianco. Non senza sorpresa, la sciatrice norvegese ha decido di ritirarsi e ha comunicato che appenderà gli sci al chiodo al termine delle Finali di Saalbach che si disputeranno tra metà e fine marzo.

Il post di Ragnhild Mowinckel sul suo profilo social: “È stata un’avventura unica, ma ogni cosa bella deve avere una fine. È strano, ma sono felice della mia decisione e di chiudere a modo mio. Mi sento molto fortunata. Cosa farò dopo? Ancora non lo so. Ho deciso prima di Cortina, prima della mia vittoria. Credo che la Ragnhild di otto anni sarebbe fiera della Ragnhild di 31”.

La sciatrice scandinava ha anche chiesto ai propri supporters di raggiungere in massa Kvitfjell, proprio in Norvegia, dove si gareggerà nel corso di questo fine settimana, per salutare nel migliore dei modi l’atleta classe 1992.

Si chiude la carriera di una grande protagonista del Circo Bianco. La nativa di Molde ha disputato 12 stagioni in Coppa del Mondo, mettendo in mostra una importante polivalenza. Il suo palmares è davvero notevole, impreziosito da due medaglie d’argento ai Giochi Olimpici. Mowinckel infatti ha centrato due secondi posti a PyeongChang 2018 in discesa (alle spalle di Sofia Goggia) e in gigante. Ai Mondiali ha centrato due medaglie di bronzo (in combinata ad Are 2019 e il gigante a Courchevel/Meribel 2023), quindi in Coppa del Mondo ha totalizzato 4 vittorie (una in discesa, 2 in superG e una in gigante), 6 secondi e 4 terzi posti.