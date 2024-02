Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2023-2024: Odermatt doppia Sarrazin, Paris ottavo

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE

1 ODERMATT Marco SUI 1406

2 SARRAZIN Cyprien FRA 684

3 FELLER Manuel AUT 609

4 KRIECHMAYR Vincent AUT 487

5 MEILLARD Loic SUI 478

6 SCHWARZ Marco AUT 464

7 KILDE Aleksander Aamodt NOR 440

8 PARIS Dominik ITA 426

9 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 409

10 ALLEGRE Nils FRA 372

CLASSIFICA DISCESA LIBERA

1. Marco Odermatt (Svizzera) 516

2. Cyprien Sarrazin (Francia) 510

3. Dominik Paris (Italia) 329

4. Aleksander Kilde (Norvegia) 220

5. Vincent Kriechmayr (Austria) 218

6. Bryce Bennett (USA) 207

7. Nils Allegre (Francia) 204

8. Florian Schieder (Italia) 196

9. Mattia Casse (Italia) 182

10. Ryan Cochran-Siegle (USA) 172

CLASSIFICA SUPERG

1 ODERMATT Marco SUI 390

2 KRIECHMAYR Vincent AUT 269

3 HAASER Raphael AUT 222

4 SARRAZIN Cyprien FRA 174

5 ALLEGRE Nils FRA 171

6 BOSCA Guglielmo ITA 164

7 CRAWFORD James CAN 126

8 ROGENTIN Stefan SUI 124

9 KILDE Aleksander Aamodt NOR 120

10 MURISIER Justin SUI 119

CLASSIFICA GIGANTE

1 ODERMATT Marco SUI 500

2 ZUBCIC Filip CRO 285

3 KRANJEC Zan SLO 226

4 SCHWARZ Marco AUT 210

5 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 178

6 VERDU Joan AND 141

7 STEEN OLSEN Alexander NOR 138

8 MEILLARD Loic SUI 132

9 PINTURAULT Alexis FRA 130

10 FELLER Manuel AUT 119

15 VINATZER Alex ITA 77

17 BORSOTTI Giovanni ITA 72

21 DELLA VITE Filippo ITA 52

22 DE ALIPRANDINI Luca ITA 51

CLASSIFICA SLALOM

1 FELLER Manuel AUT 490

2 STRASSER Linus GER 326

3 YULE Daniel SUI 285

4 NOEL Clement FRA 272

5 HAUGAN Timon NOR 260

6 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 231

7 MEILLARD Loic SUI 230

8 RYDING Dave GBR 229

9 ROCHAT Marc SUI 194

10 MCGRATH Atle Lie NOR 193

