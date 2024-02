Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a Soldeu. Una sola vittoria con Federica Brignone

La Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile riparte da Soldeu (Andorra), con un gigante e uno slalom dopo una settimana di pausa forzata. Purtroppo non ci sarà Sofia Goggia, infortunatasi per l’ennesima volta nella carriera di una campionessa tanto forte quanto sfortunata. Non ha ancora sciolto le riserve invece Mikaela Shiffrin, alle prese con l’infortunio rimediato a Cortina e che con un’altra assenza potrebbe riscrivere i connotati della lotta per la generale.

Si torna in Andorra dopo le finali del massimo circuito dell’anno scorso, sulla pista denominata Avet sempre piaciuta assai alle ragazze. Soldeu è una località scoperta in tempi recenti dal Circo Bianco, con la prima gara nella storia disputata dodici anni fa, e una tappa che non è fissa nel calendario. Il campione è quindi ridotto, e qui l’Italia a livello femminile può vantare quattro podi: una vittoria, due secondi e un terzo posto.

Il primo podio azzurro rappresenta anche l’unico successo tricolore sulle nevi andorrane. Correva infatti il 27 febbraio 2016 quando Federica Brignone si impose nel primo superG della storia in questa località. L’azzurra, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo di ieri sera, proverà nel fine settimana a tenere vivo il sogno coppa di specialità, cercando di accorciare su una Lara Gut-Behrami che sta sciando divinamente. Nella gara di quasi otto anni fa la valdostana vinse davanti all’americana Laurenne Ross e all’austriaca Tamara Tippler.

Tre anni dopo, nel 2019, quando la Coppa fa il suo ritorno ad Andorra, Brignone salì sul podio ancora in superG. Era precisamente il 14 marzo di cinque anni fa, quando l’azzurra chiuse terza alle spalle della tedesca Viktoria Rebensburg e dell’immancabile austriaca Tamara Tippler, la costante nei primi due podi dell’azzurra su queste nevi.

Veniamo ora al passato recentissimo, ossia alle gare disputate l’anno scorso. Protagonista ancora una volta Brignone, che è la donna con 3 podi italiani su quattro a Soldeu. La specialità è ancora il supergigante, e la classe 1990 completa i tre gradini del podio con la seconda posizione. Una gara vinta dalla svizzera Lara Gut Behrami, mentre in terza posizione finì la norvegese Lara Gut Behrami.

Il quarto podio azzurro, e l’unico non targato Brignone, in Andorra porta la firma di Sofia Goggia, che chiuse seconda alle spalle di Ilka Stuhec la discesa libera. Questo fine settimana l’Italia proverà a sfatare il tabù delle discipline tecniche a Soldeu, in quanto si sono disputati 3 giganti, due vinti da Shiffrin e uno dalla francese Tessa Worley, e tre slalom, con i successi dell’immancabile statunitense, di Petra Vlhova e dell’austriaca Marlies Schild, senza che nessuna bandierina tricolore facesse capolino nelle prime tre posizioni.