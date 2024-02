Scherma, quattro azzurre passano la qualificazione nel tabellone di sciabola femminile a Lima

Si apre il weekend a Lima (Perù) per quel che riguarda la Coppa del Mondo 2023-2024 di sciabola femminile. Nel venerdì peruviano spazio alla giornata dedicata alle qualificazioni: prima la fase a gironi e poi i classici assalti preliminari per comporre il tabellone dei trentaduesimi che, domani, andrà a caccia delle medaglie.

Già ammesse al tabellone principale, per via del ranking, le azzurre Martina Criscio, Chiara Mormile e Rossella Gregorio. Erano nove invece le italiane, convocate dal CT Nicola Zanotti che si giocavano il pass. Dopo un’estenuante giornata domani in tutto saranno 7 le sciabolatrici del Bel Paese impegnate in pedana, e andranno alla caccia di un risultato di prestigio in vista della fondamentale prova a squadre di domenica, in cui è imperativo fare bene per continuare a coltivare il sogno di qualificazione a Cinque Cerchi.

Dopo la fase a gironi due azzurre sono riuscite a qualificarsi direttamente senza dover passare dalle forche caudine dei due assalti: Rebecca Gargano e Claudia Rotili. Per entrambe prestazione più che solida, con cinque vittorie nei sei incontri disputati. Due anche le eliminazioni, purtroppo, già dopo le pools, quelle di Giulia Arpino e Alessia Di Carlo, uscite per la differenza di stoccate messe a segno/subite a fronte di 2 successi su 6 match disputati.

Grazie al successo nell’assalto preliminare decisivo, hanno conquistato un posto nel tabellone principale anche Eloisa Passaro e Michela Battiston. Quest’ultima è uscita vincitrice da un derby tutto italiano con Benedetta Fusetti, che invece ha visto il suo percorso spegnersi proprio sul più bello. E’ andata ancora più vicina a passare le qualificazioni Irene Vecchi, che ha perso all’ultima stoccata dell’ultimo incontro (15-14). Si ferma invece un turno prima Michela Landi, sconfitta dopo una buona fase a gironi. Domani, a partire dalle ore 16.30 italiane, il via del tabellone principale della prova individuale.