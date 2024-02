Scherma, magica doppietta azzurra a Il Cairo. Vince Tommaso Marini, secondo Edoardo Luperi

Dopo il trionfo di Martina Favaretto, arriva anche quello di Tommaso Marini nella prova di Coppa del Mondo di fioretto a Il Cairo. Un capolavoro quella della nazionale del CT Stefano Cerioni, visto che anche al maschile è stato un dominio azzurro, con una magica doppietta sul podio. Infatti Marini ha battuto nell’ultimo atto un eccezionale Edoardo Luperi, che si è arreso al più illustre connazionale con il punteggio di 15-6. Si tratta del quarto successo in carriera in Coppa del Mondo per il marchigiano, che aveva già trionfato un mese fa a Parigi.

In semifinale Marini aveva superato con un perentorio 15-5 l’ungherese Daniel Dosa, mentre Luperi si era imposto sul cinese Mo Ziwei con il punteggio di 15-12.

Potevano esserci anche tre azzurri sul podio, ma l’ultima stoccata è stata fatale ad Alessio Foconi nei quarti di finale, con l’azzurro che è stato battuto per 15-14 da Dosa. Lo stesso Foconi aveva invece battuto nel derby azzurro agli ottavi di finale Filippo Macchi per 15-12.

Eliminazione agli ottavi di finale anche per Giulio Lombardi (15-10 con il russo Bordachev). Fuori ai sedicesimi, invece, Daniele Garozzo e Guillaume Bianchi; mentre al primo si è arreso Francesco Ingargiola.