Scherma, le spadiste azzurre sono alle Olimpiadi! Emozionante trionfo a Barcellona

Barcellona si tinge d’azzurro in una giornata meravigliosa per la spada femminile italiana. Un vero e proprio capolavoro quello del quartetto italiano (Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio), che trionfa nella prova a squadre di Coppa del Mondo in Spagna e centra anche il tanto atteso pass olimpico. Le azzurre si qualificano per Parigi 2024 e lo fanno al termine di una domenica davvero emozionante.

In finale l’Italia ha sconfitto la Corea del Sud per 29-28, completando una fantastica rimonta, dopo che le asiatiche erano partite sul 6-0. Negli ultimi assalti Navarria, Fiamingo e poi Santuccio si sono esaltate, con la siciliana che ha piazzato la stoccata decisiva, che ha fatto partire la festa azzurra.

Santuccio era stata strepitosa protagonista anche in semifinale, dove l’Italia ha battuto la Cina per 22-21 sempre all’ultima stoccata. Nel minuto supplementare, con la priorità in favore delle cinesi, la siciliana ha messo a segno la stoccata che ha regalato la finale e praticamente la certezza del pass olimpico.

Il cammino dell’Italia era cominciato agli ottavi di finale con il netto successo sul Giappone per 38-20, mentre nei quarti le azzurre hanno battuto la Svizzera per 37-32. Due vittorie che hanno dato il via a una giornata memorabile e che fa volare a Parigi l’Italia.