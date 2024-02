Scherma, cinque azzurri passano le qualificazioni a Il Cairo. Domani il tabellone principale

Giornata a metà per l’Italia a Il Cairo, dove a fronte di nove azzurri impegnati in pedana solo cinque staccano il pass per la giornata clou di domani. Siamo nell’ambito della tappa egiziana della Coppa del Mondo 2023-2024 di fioretto maschile, e dopo un appuntamento di Torino in cui gli azzurri avevano fatto faville oggi sono arrivate un po’ più di sconfitte. Bilancio comunque positivo, con le carte italiane che domani in tutto saranno otto.

Erano infatti tre i ragazzi del CT Stefano Cerioni già ammessi al tabellone principale per diritto di ranking: Tommaso Marini, Alessio Foconi e Filippo Macchi. Subito dopo la fase a gironi hanno passato brillantemente le qualificazioni Guillaume Bianchi e Giulio Lombardi (entrambi con 6 successi nei sei assalti disputati), a cui si è aggiunto il plurimedagliato olimpico Daniele Garozzo (cinque vittorie e una sola sconfitta, ma con un +17 di differenziale).

Nelle forche caudine degli assalti preliminari ne escono vincitori Francesco Ingargiola, che ha superato nell’ordine l’americano Paul Lewis e il canadese Daniel Gu; e Edoardo Luperi, andato ad un soffio dalla qualificazione diretta e poi abile a battere il greco Nikolas Kontochristopoulos e l’austriaco Moritz Lechner. Sconfitte dolorose all’ultimo e deciso turno per Giorgio Avola, Davide Filippi e Damiano Di Veroli; con quest’ultimo che in precedenza aveva avuto la meglio di Alessio Di Tommaso nell’unico derby azzurro degli assalti per arrivare a definire il tabellone dei primi sessantaquattro.

Domani sarà un sabato pienissimo a Il Cairo, con entrambi i tabelloni (maschili e femminili) che avranno una cavalcata dai trentaduesimi fino a semifinali e finali. Domenica invece spazio alle gare a squadre, ma giova ricordare che l’Italia ha già staccato il biglietto per Parigi 2024 con entrambi i quartetti.