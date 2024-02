Rugby femminile, il Valsugana domina il big match, Treviso fa un passo verso la salvezza

Si è disputata la seconda giornata della seconda fase del massimo campionato italiano femminile di rugby e si sono disputate le sfide valevoli sia per i playoff sia per i playout. Dopo i successi della prima giornata sfida al vertice e derby veneto tra Villorba e Valsugana, mentre Cus Milano e Colorno si affrontavano per restare in scia alle migliori. In zona playout, invece, scontro fondamentale tra Benetton Treviso e Calvisano, entrambe sconfitte all’esordio, mentre l’altro match vedeva di fronte Capitolina e Cus Torino. Ecco come è andata.

Il big match di giornata viene vinto da Valsugana, che prosegue nel percorso netto ottenendo altri 5 punti, uscendo vincitrice da Villorba con il risultato di 5-32. Nell’altro incontro del gruppo che sancirà le finaliste del campionato, il Cus Milano batte Colorno 23-19.

In testa al Girone Playout si piazza invece la Capitolina, che batte per 20-19 il Cus Torino e mette punti importanti per allontanarsi dall’ultimo posto, che vale la retrocessione e che al momento è occupato da Calvisano, ancora alla ricerca della prima vittoria e del primo punto del campionato, sconfitto oggi da Treviso col risultato di 36-12.

Serie A Elite Femminile – II fase – II giornata

Girone Playoff

Arredissima Villorba v Valsugana Rugby Padova 5-32

CUS Milano Rugby v Furie Rosse Rugby Colorno 23-19

Classifica: Valsugana Rugby Padova 10; Arredissima Villorba e CUS Milano Rugby 4; Furie Rosse Rugby Colorno 1

Girone Playout

Unione Rugby Capitolina v Iveco Cus Torino 20-19

Benetton Rugby Treviso v Calvisano Rugby 36-12

Classifica: Unione Rugby Capitolina 8; Iveco Cus Torino 6; Benetton Rugby Treviso 5; Calvisano Rugby 0.