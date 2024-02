Quante posizioni guadagna Luciano Darderi nel ranking ATP: manca una vittoria per il sorpasso su Berrettini

Cordoba porta bene a Luciano Darderi, che, come accaduto lo scorso anno, dopo aver superato le qualificazioni, è approdato agli ottavi di finale: l’azzurro ha vinto gli unici due match conquistati in carriera nel circuito ATP proprio nella località argentina.

Darderi si è avvicinato così al proprio best ranking: l’azzurro ha incamerato finora 38 punti, ma dovendone scartare 32 della scorsa edizione, ne ha guadagnati 6 in più, in virtù del cambio del sistema di attribuzione dei punteggi, pur avendo raggiunto al momento lo stesso risultato del 2023.

L’italiano, che lunedì scorso era 136° a quota 491, ora si ritrova virtualmente al 133° posto con 497: in caso di ulteriore successo negli ottavi di finale Darderi ritoccherebbe il proprio best ranking portandosi a quota 522, al 120° posto (è stato al massimo 124°), scavalcando inoltre Matteo Berrettini.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI 12 FEBBRAIO 2024

Ranking ATP lunedì 5 febbraio: 491, 136° posto.

Punti da scartare lunedì 12 febbraio: 32 (ATP Cordoba 2023)

Punti da incamerare lunedì 19 febbraio: quelli di Cordoba 2024 (al momento 38).

Ranking ATP dopo il passaggio agli ottavi: 497, 133° posto virtuale.

Ranking ATP con il passaggio ai quarti: 522, 120° posto virtuale (sorpasso su Matteo Berrettini e best ranking).

Ranking ATP con il passaggio in semifinale: 572, 106° posto virtuale.

Ranking ATP con il passaggio in finale: 637, 94° posto virtuale.

Ranking ATP con la vittoria finale: 722, 76° posto virtuale.