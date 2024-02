ATP Cordoba 2024: Luciano Darderi vince all’esordio contro il cileno Barrios Vera

L’ATP 250 di Cordoba si conferma speciale per Luciano Darderi. Il tennista italo-argentino aveva ottenuto lo scorso anno la prima vittoria della carriera nel circuito maggiore e quest’anno si è ripetuto con il successo nel primo turno sul cileno Tomas Barrios Vera, numero 108 della classifica mondiale. Un successo arrivato in rimonta, con l’azzurro che si è imposto con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 dopo quasi due ore di gioco.

Una partita dove Darderi ha concluso con sei ace e soprattutto ha vinto l’83% dei punti quando ha servito la prima di servizio. L’azzurro ha vinto 79 punti contro i 62 di un Barrios Vera, che ha sofferto soprattutto sulla seconda.

Nel primo set è decisivo un solo break, quello ottenuto da Barrios Vera nel terzo gioco. Il cileno non concede assolutamente occasioni a Darderi, che non riesce a procurarsi palle break e alla fine il sudamericano riesce a chiudere sul 6-4.

La partita cambia completamente dal secondo set. Darderi parte fortissimo e strappa il servizio nel secondo game all’avversario, salendo sul 3-0. L’italo-argentino non sfrutta una palla per andare sul 4-0, ma nel sesto gioco toglie nuovamente la battuta al cileno, andando a chiudere sul 6-1.

Darderi continua a dominare anche nel terzo set. Subito break in apertura per il numero 136 del mondo. Darderi non concede occasioni all’avversario e poi ottiene un altro break nel settimo gioco, andando poi ad imporsi per 6-2. Nel prossimo turno affronterà l’austriaco Sebastian Ofner, testa di serie numero 4.