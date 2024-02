Quando i Test di F1 2024: date, orari, programma. Numero di prove ridotto

I Test F1 si svolgeranno in Bahrain dal 21 al 23 febbraio. Le scuderie e i piloti avranno a disposizione tre giorni di prove da svolgere sul circuito del Sakhir alla vigilia del Mondiale F1, che scatterà nel weekend del 29 febbraio-2 marzo proprio nella località mediorientale. Ogni giorno si incomincerà alle ore 08.00 italiane (le 10.00 locali) e si andrà avanti fino alle ore 17.00 italiane (le 19.00 locali), con un’ora di pausa pranzo nel mezzo.

Un totale di 24 ore per provare le nuove monoposto e lavorare su eventuali difetti in vista dell’inizio del campionato. Il numero delle prove è sempre più ridotto, quelli in Bahrain saranno gli unici Test dell’intera stagione. Si tratta di una scelta particolarmente discutibile, visto che un quantitativo così esiguo di test rende più difficile alle scuderie il compito di migliorare le monoposto. La Red Bull partirà ancora con tutti i favori del pronostico, l’auspicio è che la Ferrari abbia ridotto il distacco dai dominatori della passata stagione.

Max Verstappen andrà a caccia del quarto titolo iridato consecutivo, affiancato in Red Bull da Sergio Perez. La Ferrari ripartirà da Charles Leclerc e da Carlos Sainz, alla sua ultima stagione con il Cavallino Rampante. Nel 2025, infatti, il sedile dello spagnolo sarà occupato da Lewis Hamilton, che lascerà la Mercedes dove ora fa coppia insieme a George Russell. Non mancheranno Lando Norris con la McLaren e Fernando Alonso con la Aston Martin.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Test F1 in Bahrain. L’eventuale copertura televisiva sui canali di Sky è ancora da confermare, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Sakhir sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO TEST F1 2024

Mercoledì 21 febbraio

08.00-17.00 Test F1, prima giornata

Giovedì 23 febbraio

08.00-17.00 Test F1, seconda giornata

Venerdì 23 febbraio

08.00-17.00 Test F1, terza giornata

PROGRAMMA TEST F1: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: l’eventuale copertura sui canali di Sky è da confermare.

Diretta streaming: l’eventuale copertura su Sky Go e NOW è da confermare.

Diretta Live testuale: OA Sport.