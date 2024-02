Pallanuoto, le azzurre si sciolgono. Tabani: “Alle Olimpiadi dimostriamo chi siamo”; Palmieri: “Tensione immensa”

Il Setterosa ha battuto il Canada per 18-12 nella finale per il 7° posto dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile: le azzurre hanno così conquistato l’ultimo pass a disposizione per le Olimpiadi di Parigi. A fine partita, terminati i festeggiamenti, diverse azzurre hanno esultato ai microfoni del sito federale.

Le parole del capitano azzurro, Valeria Palmieri: “Ce l’abbiamo fatta. Che fatica. Abbiamo avuto un sacco di possibilità, però è da due anni e mezzo che lavoravamo per questo obiettivo. Molte di noi c’erano quattro anni fa e la tensione è stata immensa per tutto il movimento. Cercheremo di portare l’Italia più in alto possibile e siamo felici di questo“.

La dedica di Chiara Tabani: “Questa qualificazione vogliamo dedicarla a Barbara (Bufardeci, ndr), perché lei era la nostra forza e io glielo avevo promesso con tutta me stessa e ci siamo riuscite. Siamo contente, ora vogliamo andare a Parigi a dimostrare quello che realmente siamo“.

La liberazione di Roberta Bianconi: “È stata un sofferenza di tre anni di preparazione, perché stava iniziando a diventare un’ossessione, un peso. Quando inizia a pesarti così tanto, ti mette anche tanto in difficoltà. Non mi sto ancora rendendo conto. Oggi finalmente ho visto la squadra, il sacrificio, ho visto lottare l’una per l’altra. Ho visto quello che è sempre stata l’Italia“.