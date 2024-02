Pallanuoto femminile, qualificazione olimpica appesa ad un filo per l’Italia. Resta un’ultima speranza

Il Setterosa giocherà per il 5° posto ai Mondiali 2024 di pallanuoto femminile: ancora una volta sarà sfida, questa volta a distanza, col Canada per l’ultimo pass olimpico. Con l’Ungheria qualificata per le semifinali iridate, infatti, resta un solo posto a disposizione per Parigi 2024.

Sarà sfida a distanza con le nordamericane nelle semifinali per il quinto posto: mercoledì 14 il Canada affronterà l’Australia alle ore 10.00, mentre alle 12.30 tornerà in acqua l’Italia, che dovrà vedersela con i Paesi Bassi. Le azzurre dunque giocheranno conoscendo il risultato delle canadesi.

Nel caso in cui sia le azzurre che le nordamericane dovessero vincere, o nell’eventualità in cui entrambe le formazioni dovessero uscire sconfitte dai rispettivi match, allora si giocheranno tutto nello scontro diretto di venerdì 16, mentre se una dovesse vincere e l’altra dovesse perdere, allora il pass olimpico sarà già assegnato.