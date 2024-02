Quando si gioca Italia-Olanda, semifinale 5° posto Mondiali pallanuoto femminile: orario, programma, tv

Niente da fare. E’ ancora fatale per la Nazionale italiana di pallanuoto femminile l’incrocio con la Grecia. Le azzurre quest’oggi affrontavano la compagine ellenica nei quarti di finale dei Mondiali di 2024 a Doha (Qatar). Ci si giocava l’accesso alla zona medaglie. Ebbene è arrivata una sconfitta per 12-14 e la differenza tra il Settorosa e la compagine avversaria è stata evidente.

E dunque ci si giocherà il quinto posto in questa rassegna iridata. Il 14 febbraio alle 12.30 italiane le nostre portacolori se la vedranno contro le campionesse uscenti dell’Olanda che hanno perso contro l’Ungheria ai rigori. Per il Setterosa ancora un lumicino di speranza per la conquista dell’ultimo pass a Cinque Cerchi. Bisognerà fare la corsa sul Canada.

Le canadesi affronteranno l’Australia alle ore 10.00 italiane, a precedere il match della squadra di Carlo Silipo e quindi avranno cognizione del risultato delle nordamericana. In caso di successo o di sconfitta di entrambe le compagini (Italia e Canada), ci si giocherà il tutto per tutto nello scontro diretto di venerdì 16 febbraio. Se invece una delle due dovesse prevalere, allora il pass olimpico sarebbe assegnato a chi si imporrà.

La partita tra Italia e Olanda, semifinale del 5° posto dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile, sarà trasmessa in diretta televisiva (da confermare) su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-OLANDA MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE 2024

Mercoledì 14 febbraio (orari italiani)

Ore 10.00 Canada vs Australia – Semifinale 5° posto

Ore 12.30 Olanda vs Italia – Semifinale 5° posto

PROGRAMMA ITALIA-OLANDA MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (da confermare).

Diretta streaming: RaiPlay (da confermare), Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: per il match del Setterosa su OA Sport.