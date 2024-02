Basket, la Turchia svela i suoi convocati per le qualificazioni agli Europei contro l’Italia

Dieci giorni e inizierà la fase di qualificazione degli Europei 2025 di pallacanestro. L’Italia di Gianmarco Pozzecco è stata inserita nel gruppo B assieme a Islanda, Turchia ed Ungheria; un raggruppamento fattibile, con il debutto che si terrà proprio il 22 febbraio contro i turchi. Che hanno annunciato, poco fa, il roster con cui si presenteranno all’appuntamento.

Ergin Ataman ha difatti reso noti i nomi dei sedici uomini a cui farà affidamento per le prime due partite del girone, quando sfideranno anche l’Islanda ad Istanbul il 25 febbraio. Nel roster è presente anche Tarik Biberovic, classe 2001 del Fenerbahce che occuperà lo slot di “passaportato“, essendo nato in Bosnia.

Con lui Erten Gazi, Furkan Haltali, Sehmus Hazer, Omer Can Ilyasoglu, Sadik Emir Kabaca, Kerem Konan, Melih Mahmutoglu, Ercan Osmani, Sertac Sanli, Yigitcan Saybir, Kenan Sipahi, Bugrahan Tuncer, Berk Ugurlu, Okben Ulubay ed Erkan Yilmaz. Una selezione che non ha dei picchi di eccellenza, con cui l’Italia può tranquillamente confrontarsi per iniziare bene il proprio cammino.

Ricordiamo che gli azzurri hanno diramato la propria lista lo scorso 30 gennaio, con il ritorno di Nico Mannion a spiccare dopo le ottime prestazioni con la maglia di Varese, con lui anche Amedeo Tessitori e John Petrucelli.

I CONVOCATI DELLA TURCHIA PER IL MATCH CONTRO L’ITALIA