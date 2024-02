Pallanuoto femminile, Setterosa ossessionato dal pass olimpico: la Grecia domina, resta un’ultima speranza

La Grecia batte l’Italia anche nei quarti di finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile: dopo la finale per il terzo posto degli Europei, la compagine ellenica sbarra ancora la strada al Setterosa, negandole ancora una volta il pass olimpico, superando le azzurre per 14-12. Le azzurre giocheranno per il 5° posto, che vale la qualificazione a Parigi 2024: per centrare l’obiettivo il Setterosa dovrà chiudere il torneo davanti al Canada.

Nel primo quarto lo score si sblocca soltanto dopo quasi 4′, quando Margarita Plevritou firma la prima rete in superiorità. L’Italia non riesce a replicare ed allora Vasiliki Plevritou firma il primo break, ancora in superiorità. Grecia implacabile in sei contro cinque e Ninou firma il 3-0.

Nella seconda frazione l’Italia si sblocca subito con Giustini, ma prima Patra in doppia superiorità e poi Ninou portano le elleniche al nuovo massimo vantaggio. Time out di Silipo e Tabani va in gol in sei contro cinque, con la stessa azzurra che si ripete nell’azione successiva. Eleftheria Plevritou riconsegna il +3 alle greche e poi sigla anche il 7-3 su rigore (nell’occasione espulsa per gioco violento Xenaki).

Nel terzo periodo Avegno riporta subito le azzurre a -3, poi la Grecia sciupa una doppia superiorità e Picozzi la punisce con la rete del 5-7. Ninou firma il nuovo +3, ma la beduina di Galardi riporta il Setterosa a -2. Le elleniche tornano sul +4 con le marcature di Myriokefalitaki e Ninou, Bettini accorcia ancora, ma a fil di sirena un tiro di Margarita Plevritou viene deviato e beffa Banchelli per l’11-7.

Nell’ultimo quarto Picozzi segna in avvio, poi Bettini riporta ancora una volta a -2 il Setterosa. Tabani espulsa per interferenza, ma Banchelli para ad Eleftheriadou il rigore che ne consegue. Poco dopo è Ninou si presentarsi dai 5 metri e siglare il 12-9 a metà frazione. Vasiliki Plevritou riconsegna il +4 alle elleniche e fa calare virtualmente il sipario sulla partita. Giustini e Picozzi rendono meno amaro il passivo, Eleftheriadou firma l’ennesimo +3, ma è Cocchiere a mettere l’ultima rete a referto per il definitivo 12-14 per la Grecia.

TABELLINO

Italia-Grecia 12-14

Italia: Condorelli, Tabani 2, Galardi 1, Avegno 1, Giustini 2, Bettini 2, Picozzi 3, Bianconi, Palmieri, Marletta, Cocchiere 1, Viacava, Banchelli. All. Silipo.

Grecia: Diamantopoulou, E. Plevritou 2, Chydirioti, Eleftheriadou 1, M. Plevritou 2, Xenaki, Asimaki, Patra 1, Ninou 5, V. Plevritou 2, Giannopoulou, Myriokefalitaki 1, Stamatopoulou. All. Kammenou.

Arbitri: Schwartz (Israele), Kaesler (Australia).

Note – Parziali: 0-3, 3-4, 4-4, 5-3. Spettatori 200 circa. Xenaki (G) è stata espulsa a 6.03 nel secondo tempo per gioco aggressivo. Ammonita Kammenou (all. G.). Banchelli para un rigore a Eleftheriadou a 1.55 nel quarto tempo.