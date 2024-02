Pallanuoto femminile, Mondiali Doha 2024: risultati 8 febbraio. La Grecia vince e prenota i quarti con l’Italia, l’Ungheria batte l’Australia

Si chiude la prima fase a gironi dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile: a Doha, in Qatar, la terza ed ultima giornata non riserva alcuna sorpresa, con i due match di maggior interesse che vedono l’Italia battere il Canada per 12-8 e l’Ungheria superare l’Australia per 13-9.

Per effetto di questi risultati magiare ed azzurre vincono rispettivamente il Gruppo C ed il Girone D e volano ai quarti, dove raggiungono Stati Uniti e Spagna, mentre nordamericane ed oceaniche dovranno affrontare gli ottavi di finale, rispettivamente contro Nuova Zelanda e Gran Bretagna.

Delle otto squadre in corsa per i due pass olimpici ne restano in gara sei, dato che Brasile e Singapore non potranno andare oltre il 13° posto, ma gli ottavi ridurranno ulteriormente il novero delle pretendenti: il Kazakistan e la Gran Bretagna partono sfavoriti rispettivamente contro Grecia ed Australia, mentre Nuova Zelanda-Canada è un vero e proprio scontro diretto.

Saranno dunque almeno tre le squadre alla ricerca delle due carte olimpiche presenti ai quarti di finale: ad Italia ed Ungheria, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe aggiungersi soltanto il Canada. Approdare in semifinale potrebbe voler dire andare alle Olimpiadi: il Canada partirà sfavorito contro la Spagna, l’Ungheria se la giocherà contro i Paesi Bassi, l’Italia sfiderà la Grecia.

RISULTATI E CLASSFICHE FINALI PRIMA FASE

Girone A

Risultati

Brasile-Paesi Bassi 5-27 (1-7, 1-4, 2-7, 1-9)

Stati Uniti-Kazakistan 32-3 (8-0, 8-0, 9-1, 7-2)

Classifica

Stati Uniti 9, Paesi Bassi 6, Kazakistan 2, Brasile 1.

Girone B

Risultati

Spagna-Francia 14-7 (2-0, 5-4, 4-1, 3-2)

Grecia-Cina 22-9 (7-2, 4-2, 6-1, 5-4)

Classifica

Spagna 9, Grecia 6, Cina 2, Francia 1.

Girone C

Risultati

Singapore-Nuova Zelanda 4-30 (1-10, 0-9, 0-5, 3-6)

Ungheria-Australia 13-9 (4-2, 4-3, 3-1, 2-3)

Classifica

Ungheria 9, Australia 6, Nuova Zelanda 3, Singapore 0.

Girone D

Risultati

Sudafrica-Gran Bretagna 5-14 (2-5, 0-4, 1-5, 2-0)

Italia-Canada 12-8 (4-4, 4-2, 2-2, 2-0)

Classifica

Italia 9, Canada 6, Gran Bretagna 3, Sudafrica 0.

CALENDARIO SECONDA FASE

Sabato 10 febbraio

07.00 Semifinali 13° posto, Brasile-Francia (Gara 25)

08.30 Semifinali 13° posto, Singapore-Sudafrica (Gara 26)

10.00 Ottavi di finale, Paesi Bassi-Cina (Gara 27)

14.00 Ottavi di finale, Kazakistan-Grecia (Gara 28)

15.30 Ottavi di finale, Australia-Gran Bretagna (Gara 29)

17.00 Ottavi di finale, Nuova Zelanda-Canada (Gara 30)

Lunedì 12 febbraio

07.00 Finale 15° posto, perd. Gara 25-perd. Gara 26 (Gara 31)

08.30 Finale 13° posto, vinc. Gara 25-vinc. Gara 26 (Gara 32)

10.00 Semifinali 9° posto, perd. Gara 27-perd. Gara 29 (Gara 33)

11.30 Semifinali 9° posto, perd. Gara 28-perd. Gara 30 (Gara 34)

14.00 Quarti di finale, Stati Uniti-vinc. Gara 29 (Gara 35)

15.30 Quarti di finale, Spagna-vinc. Gara 30 (Gara 36)

17.00 Quarti di finale, Ungheria-vinc. Gara 27 (Gara 37)

18.30 Quarti di finale, Italia-vinc. Gara 28 (Gara 38)

Mercoledì 14 febbraio

07.00 Finale 11° posto, perd. Gara 33-perd. Gara 34 (Gara 39)

08.30 Finale 9° posto, vinc. Gara 33-vinc. Gara 34 (Gara 40)

10.00 Semifinali 5° posto, perd. Gara 35-perd. Gara 36 (Gara 41)

12.30 Semifinali 5° posto, perd. Gara 37-perd. Gara 38 (Gara 42)

14.00 Semifinali, vinc. Gara 35-vinc. Gara 36 (Gara 43)

15.30 Semifinali, vinc. Gara 37-vinc. Gara 38 (Gara 44)

Venerdì 16 febbraio

08.00 Pallanuoto femminile – Finale 7° posto, perd. Gara 41-perd. Gara 42 (Gara 45)

09.30 Pallanuoto femminile – Finale 3° posto, perd. Gara 43-perd. Gara 44 (Gara 47)

14.00 Pallanuoto femminile – Finale 5° posto, vinc. Gara 41-vinc. Gara 42 (Gara 46)

15.30 Pallanuoto femminile – Finale, vinc. Gara 43-vinc. Gara 44 (Gara 48)