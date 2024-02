Chi affronterà l’Italia ai quarti dei Mondiali di pallanuoto femminile: il tabellone del Setterosa

Il Setterosa è ai quarti di finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile: le azzurre hanno vinto il Girone D battendo quest’oggi il Canada e salteranno così gli ottavi di finale, attraverso i quali dovranno passare le nordamericane, che sabato se la vedranno con la Nuova Zelanda.

L’Italia, invece, sarà dalla parte opposta del tabellone rispetto alle nordamericane, ed affronterà la vincente della sfida tra la seconda del Gruppo B e la terza del Gruppo A, ovvero la Grecia (deve battere la Cina) ed il Kazakistan: dovrebbe essere la compagine ellenica l’avversaria del Setterosa ai quarti.

In semifinale, poi, potrebbe esserci l’incrocio con l’Ungheria, che però ai quarti dovrebbe ritrovarsi contro i Paesi Bassi: nel caso in cui lo scontro tra azzurre e magiare arrivi nel penultimo atto, è molto probabile che le due formazioni si ritrovino già col pass olimpico in tasca.

Nel caso in cui, invece, sia Italia che Ungheria dovessero essere sconfitte ai quarti, lo scontro potrebbe arrivare nella semifinale per il quinto posto e potrebbe valere l’ultimo pass olimpico a disposizione, pensando che il Canada possa superare l’Australia in quella che appare verosimile quale altra semifinale per il quinto posto.