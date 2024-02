Omloop Het Nieuwsblad 2024: Visma | Lease a Bike devastante. Vince Tratnik a sorpresa, terzo van Aert

Si aprono le Classiche del Nord in Belgio e subito esulta la Visma | Lease a Bike: lo squadrone neerlandese domina in lungo e in largo la Omloop Het Nieuwsblad 2024, attacca a ripetizione e riesce a vincere con un nome a sorpresa, il veterano sloveno Jan Tratnik. Successo più importante della carriera nelle corse di un giorno per lui che è riuscito ad imporsi con un colpo di mano sul finale.

Vento, cattive condizioni meteo, cadute e classiche condizioni nelle Fiandre. La corsa si infiamma sin dall’inizio: in fuga vanno Samuele Battistella (Astana), Manlio Moro (Movistar), Lars Boven (Alpecin-Deceuninck), Alexis Gougeard (Cofidis), Sander De Pestel (Decathlon AG2R La Mondiale), Sean Flynn, Frank van den Broek (Team DSM-Firmenich PostNL), Elias Maris (Team Flanders-Baloise) e Jelle Vermoote (Bingoal WB), ma successivamente esplode la bagarre nel plotone con diversi stravolgimenti di fronte.

Si crea un plotoncino di una trentina di uomini dove a fare la voce grossa c’è ovviamente la Visma | Lease a Bike a dettare il ritmo con le proprie stelle Wout van Aert e Christophe Laporte. Sono proprio loro a formare il tentativo che sembra essere decisivo: davanti oltre a loro due il compagno di squadra Matteo Jorgenson, Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers), Toms Skuijns (Lidl-Trek) ed Arnaud De Lie (Lotto-Dstny). In casa Italia qualche sensazione positiva da Gianni Moscon e Jonathan Milan, attivi davanti, ma staccati nel momento più importante.

Sembra tutto deciso, più di un minuto di margine: a provarci c’è dunque che tenta di sorprendere tutti sfruttando l’immobilismo dei compagni. L’americano sembra andare, guadagna una ventina di secondi, ma nel frattempo si accende il plotone all’inseguimento che cambia totalmente passo tra Kapelmuur e Bosberg e si riapre totalmente la corsa. Tutte rimescolate le carte, corridori che arrivano da tutti i lati.

Il contrattacco decisivo lo portano Jan Tratnik (Team Visma | Lease a Bike) e Nils Politt (UAE Team Emirates): lo sloveno ed il tedesco guadagnano una ventina di secondi sul gruppo e si giocano la vittoria allo sprint. Alla fine la Visma | Lease a Bike riesce comunque a vincere con il clamoroso successo di Tratnik, mentre il gruppo arriva a pochi secondi regolato proprio da van Aert.