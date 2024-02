Nuoto, Manuel Frigo sfiora la finale: “Era il tempo che avevo in mente di fare e ci sono riuscito”

Un buon Manuel Frigo si ferma a un passo dalla Finale ma ottiene un tempo valido per le Olimpiadi nella gara riservata ai 100 metri stile libero dei Campionati Mondiali 204 di nuoto, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni in Qatar, precisamente a Doha.

Una bella gara quella dell’azzurro che, nella prima batteria, ha ottenuto la quarta posizione segnando l’importante tempo di 48″25, tre centesimi meno del britannico Matthew Richards. Una volta giunto in mixed zone, il nativo di Cittadella ha commentato la sua prova:

“Sono contento, era un tempo che avevo in mente di fare e ci son riuscito. Sotto il secondo e cinquanta mi son messo sotto il sudcoreano a surfare nella sua onda“, queste le brevi parole di Manuel rilasciate ai microfoni di RAI Sport.