Nuoto artistico, Giallombardo: “La qualificazione olimpica ha un valore enorme, diversi incidenti di percorso nella preparazione”

Epilogo positivo nella finale del programma libero a squadre dei Campionati Mondiali 2024 di nuoto artistico per l’Italia, che conquista un buon quinto posto e soprattutto una doppia qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi. Oltre al team, stacca infatti automaticamente il pass a cinque cerchi anche il duo, raggiungendo così il contingente massimo.

Le Azzurre, nonostante un paio di elementi a rischio durante la routine, hanno evitato i basemark ottenendo 282.4312 punti e conservando un posto nella top5 della graduatoria combinata iridata che prende in considerazione anche i risultati dell’acrobatico e del tecnico, tra i Paesi non ancora qualificati per le prossime Olimpiadi.

Così il capitano Enrica Piccoli ai microfoni di Rai Sport dopo la gara: “Siamo quasi soddisfatte, nel senso che comunque l’ultima spinta, appena uscite dall’acqua e anche da sotto, avevamo percepito non fosse venuta benissimo. Infatti l’attesa che ha preceduto il risultato è stata infinita, non finiva più. Lì bastano comunque alcuni accorgimenti e ce l’hanno data lo stesso, per cui possiamo dirci oggi felici e soddisfatte“.

Il direttore tecnico Patrizia Giallombardo ha commentato così il doppio pass olimpico: “Ha un valore enorme. Le ragazze si sono distinte e siamo molto soddisfatti. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro, con incidenti di percorso durante la preparazione. Nella prima parte Iacoacci non è stata bene, restando un mese e mezzo fuori dall’acqua, poi Linda Cerruti. Comunque abbiamo un temperamento che ci porta a lottare e crederci fino alla fine“.

Infine Lucrezia Ruggiero ha svelato un retroscena sul videoclip “Apnea” di Emma Marrone, in gara questa settimana al Festival di Sanremo: “È stata un’esperienza particolare. Tre giorni prima di partire per Doha, in un momento molto delicato della preparazione ai Mondiali, sono arrivati circa in trenta con luci e quant’altro ma era tutto top secret. C’era una grandissima multa qualora noi fossimo venute a conoscenza del fatto, quindi siamo state all’oscuro di tutto finché non è stata Emma stessa a svelarcelo. Siamo molto contente e la facciamo un grande in bocca al lupo per Sanremo e per questa nuova canzone, di cui siamo fiere di far parte“.