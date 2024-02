Nuoto artistico, Italia alle Olimpiadi e… nel video di Emma Marrone! Le azzurre in “Apnea”

L’Italia si è qualificata con la squadra di nuoto artistico alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale è riuscita a staccare il pass per i Giochi grazie all’eccellente quinto posto ottenuto nella classifica combinata ai Mondiali in corso di svolgimento a Doha (Qatar) e così tra poco più di cinque mesi sarà protagonista nella capitale francese. Si tratta di un grande risultato per le azzurre, che sono riuscite a coronare con pieno merito il sogno a cinque cerchi.

La squadra azzurra è protagonista anche al Festival di Sanremo. La cantante Emma, che è in gara al Teatro Artiston, ha infatti usato un esercizio delle nostre portacolori per realizzare il video di “Apnea” e lo ha mostrato in anteprima alle ragazze nella giornata di martedì 6 febbraio.

La capitana Enrica Piccoli ha dichiarato: “È stata tutta una grande sorpresa e c’era molto riserbo in occasione delle riprese eseguite durante il nostro ritiro”, avvenuto al Centro Polifunzionale della Polizia di Stato, a Spinaceto (Roma). La canzone è bellissima e ti facciamo tutti il nostro in bocca al lupo per Sanremo. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa sinergia e creato il video che è meraviglioso: il nostro direttore tecnico Patrizia Giallombardo, la Federazione Italiana Nuoto e la casa di produzione. Queste esperienze sono bellissime e riempiono il cuore. Grazie mille Emma e in bocca al lupo“.