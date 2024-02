NBA, risultati della notte (7 febbraio): Phoenix supera Milwaukee, Utah batte OKC e cade anche Minnesota

Sono sette le partite di una notte NBA che ha visto il cambio in vetta alla Western Conference. Senza giocare i Los Angeles Clippers sono passati in testa alla classifica, sfruttando le sconfitte degli Oklahoma City Thunder e dei Minnesota Timberwolves. OKC ha ceduto in casa degli Utah Jazz di Simone Fontecchio, che sono al loro secondo successo consecutivo. Finisce 124-117 con un Lauri Markkanen, protagonista assoluto nel parziale di 16-0 che ribalta il match, chiudendo con 33 punti e 11 rimbalzi. Per Fontecchio partita difficile in attacco con solo due punti a referto, ma 6 rimbalzi e 3 assist in 25 minuti di impiego.

Cade OKC e lo fa anche Minnesota, con i T’Wolves che subiscono una clamorosa rimonta da parte dei Chicago Bulls, che rientrano dal -23 e vincono dopo un tempo supplementare per 129-123. DeMar DeRozan ne mette 33 e lo copia anche uno scatenato Coby White, che finisce anche lui con 33 punti, ma trenta nel secondo tempo e supplementare. A Minnesota non bastano la doppia doppia di Anthony Edwards (38 punti e 12 rimbalzi) e i 33 punti di Karl Anthony Towns.

Quarta sconfitta in cinque partite per Doc Rivers da quando siede sulla panchina dei Milwaukee Bucks, anche se tutte sono state giocate in trasferta. Questa notte inoltre erano assenti anche Damian Lillard e Brook Lopez contro i Phoenix Suns, che si sono imposti 114-106 trascinati dai loro Big Three: 32 punti per Devin Booker, 28 punti e 10 rimbalzi per Kevin Durant e 25 punti e 10 rimbalzi per Bradley Beal. Per i Bucks il migliore è ovviamente Giannis Antetokounmpo con 34 punti e 10 rimbalzi.

Kyrie Irving faceva ritorno per la prima volta a Brooklyn dopo lo scambio di un anno fa ed il grande ex si è reso protagonista di una prestazione da 36 punti nel successo dei suoi Dallas Mavericks per 119-107 contro i Nets. A supportarlo anche un Luka Doncic che ha sfiorato la tripla doppia con 35 punti, 18 rimbalzi e 9 assist.

Continua l’eccezionale momento dei New York Knicks, che ottengono la decima vittoria nelle ultime undici partite, superando 123-113 i Memphis Grizzlies con un Donte DiVincenzo da 33 punti, ma i Knicks tremano per la distorsione alla caviglia di Jalen Brunson, uscito a cinque minuti dalla fine del match.

Netta vittoria dei Miami Heat contro gli Orlando Magic per 121-95 in un match dove Miami ha sei giocatori in doppia cifra con il migliore che è Jimmy Butler con 23 punti. Un Pascal Siakam da 29 punti spinge gli Indiana Pacers al successo contro gli Houston Rockets per 132-129.

