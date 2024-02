NASCAR, Atlanta ospita il secondo esame del 2024

Con ancora negli occhi le emozioni della Daytona 500, la NASCAR Cup Series inizia il proprio cammino all’esterno dello Stato della Florida con una gara da non perdere presso il rinnovato Atlanta Motor Speedway.

Il catino georgiano che successivamente ritroveremo anche a fine stagione come tappa dei NASCAR Playoffs non ha eguali nel proprio genere vista la conformazione da 1 miglio e mezzo che ricorda molto quella di un Superspeedway. Le nuove curve con un banking (pendenza) di 28 gradi hanno reso atipico questo tracciato che fino al 2021 poteva tranquillamente essere considerato simile al Charlotte Motor Speedway ed al Las Vegas Motor Speedway.

L’esperimento di Speedway Motorsports Inc, società che detiene gran parte degli ovali in cui gareggia la NASCAR, ha trasformato lo ‘stile’ delle competizioni, attualmente molto simili ad una ‘normale’ prova di Daytona o Talladega. Tutti hanno quindi una concreta chance di ben figurare e di vincere con una pista del genere, l’imprevedibilità è una delle caratteristiche più importanti da tenere in considerazione.

L’Ambetter Health 400 è stata vinta negli ultimi anni, da quando l’ovale ha questo disegno, da William Byron (Hendrick Motorsports Chevy #24) e Joey Logano (Penske Ford #12), rispettivamente a segno nel 2021 e nel 2022. Ovviamente l’attenzione di tutti sarà solo sulla Chevy Camaro #9 di Hendrick Motorsports, affidata all’idolo locale Chase Elliott che nella propria carriera ha già saputo imporsi davanti ai propri tifosi.