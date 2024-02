MotoGP, subito Martin nei Test di Sepang. Bene Bastianini, tanto lavoro per Marquez e Bagnaia

Si chiude con Jorge Martin davanti a tutti il Day-1 dei Test pre-stagionali 2024 riservati alla MotoGP di Sepang. Sul tracciato malese abbiamo visto in azione i piloti per le prime 8 ore di lavoro (si replicherà anche domani e giovedì 8 febbraio) grazie anche ad un meteo impeccabile e temperature elevate. Gli spunti di interesse non sono mancati (come le cadute), con i team che hanno proposto le moto in versione 2024 mettendo in mostra dettagli aerodinamici interessanti.

Jorge Martin (Ducati Pramac), come detto, ha chiuso la giornata al comando con il tempo di 1:57.951 (davvero un crono notevole se si pensa che la pole position della scorsa stagione era un 1:57.491 di Francesco Bagnaia) lanciando subito un messaggio a tutti i rivali. Al secondo posto il suo connazionale Pedro Acosta (Gas Gas KTM Tech3) a 269 millesimi di distacco dopo un ottimo inizio di giornata e 60 giri completati.

Terzo posto per un brillante Fabio Quartararo (Yamaha) in 1:58.228 a 277 millesimi (per il francese 46 giri totali) mentre è quarto Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) in 1:58.325 a 374 millesimi, al termine di una prima giornata con la nuova moto davvero positiva. Quinto un ritrovato Enea Bastianini (Ducati Factory) in 1:58.357 a 406 millesimi, sesto Maverick Vinales (Aprilia) in 1:58.470 a 519 millesimi (ben 60 giri per lo spagnolo), davanti al connazionale Alex Marquez (Ducati Gresini) in 1:58.542 a 591 millesimi.

Ottava posizione per Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina VR46) a 654 millesimi e caduto nel finale in curva 4, mentre è nono il pilota il più atteso della giornata: Marc Marquez (Ducati Gresini). Il “Cabroncito” dopo due problemi tecnici nel corso della mattinata malese, è stato anche protagonista di una caduta senza conseguenze in curva 15. Chiude con 47 tornate all’attivo, tempo di 1:58.621 e 670 millesimi da Jorge Martin. Completa la top10 il francese Johann Zarco (Honda LCR) a 719 millesimi, davanti allo spagnolo Alex Rins (Yamaha) a 765 ed al sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) a 773.

Termine la sua giornata in 13a posizione lo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) a 787 millesimi, mentre non va oltre la 16a Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Factory). Il campione del mondo ha completato il suo Day-1 con il tempo di 1:58.813 a 862 millesimi dalla vetta, senza dare mai la sensazione di pensare al cronometro nel corso dei suoi 52 giri completati. Alle sue spalle in 17a posizione Luca Marini (Repsol Honda) a 1.018, ma con soli 38 giri all’attivo, quindi finisce 23° Michele Pirro (Ducati Pramac) a 2.451.