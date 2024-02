MotoGP, Franco Morbidelli non potrà prendere parte ai test di Sepang

Franco Morbidelli non potrà prendere parte ai test pre-stagionali di Sepang che si disputeranno tra il 6 e l’8 febbraio prossimi. La tre-giorni sulla pista malese, quindi, non vedrà al via il neo-pilota del team Ducati Pramac, per colpa dei postumi della brutta caduta in cui è incappato nei test privati di Portimao.

Il pilota romano, quindi, mancherà negli importantissimi test di Sepang, in poche parole il modo peggiore per dare il via alla nuova annata in sella ad una moto che deve ancora conoscere. Ma, come ha riportato lo stesso team Pramac, i medici hanno sconsigliato a “Franky” di intraprendere un volo intercontinentale e hanno consigliato all’ex pilota della Yamaha di continuare il processo di recupero.

Nelle giornate di lunedì 26 e martedì 27 gennaio, è andato in scena un test privato della Superbike organizzato da Ducati. Numerosi piloti della scuderia di Borgo Panigale hanno partecipato alla due-giorni di prove per togliersi di dosso la ruggine (unico assente Jorge Martin). Nel caso di Franco Morbidelli, purtroppo, è arrivata una brutta caduta in curva 9, venendo poi soccorso da Alex e Marc Marquez.

Franky è stato poi portato in ospedale dove è stato sottoposto a due TAC ed è rimasto sotto osservazione per quasi due giorni, poiché è stato rilevato un piccolo coagulo di sangue nella testa che doveva essere assorbito. Nella giornata di giovedì ha potuto finalmente fare il suo rientro in Italia, dove i medici stanno monitorando l’evoluzione del trauma cranico.

Il comunicato del team Pramac: “Desideriamo fornire un aggiornamento sulla valutazione medica di Franco Morbidelli. Il team medico ha deciso di rimandare la valutazione di qualche altro giorno. Questo ritardo ha lo scopo di consentire una più completa comprensione delle sue condizioni fisiche e di determinare la sua idoneità a partecipare ai test programmati nei prossimi giorni”.