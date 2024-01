MotoGP, cancellato il GP di Argentina: scendono le gare in calendario. I motivi della scelta

Il GP di Argentina 2024, tappa del Mondiale MotoGP originariamente in programma nel weekend del 31 marzo-2 aprile, è stato ufficialmente cancellato. La conferma arriva da FIM, IRTA e Dorna Sports, che si sono trovati costretti ad annullare l’evento previsto sul circuito di Termas de Rio Hondo. Il motivo di questa obbligata decisione è legato a ragioni puramente economiche.

Il nuovo presidente Javier Milei ha infatti avviato una politica di riduzione delle spese in ogni settore. Basti pensare che il 53enne, in carica da un paio di mesi, ha dimezzato il numero dei ministeri, passati da 18 a 9. Inevitabile anche il taglio sull’attività sportiva e così ne ha fatto le spese l’appuntamento motoristico. L’evento non verrà recuperato nel calendario dell’ormai imminente stagione agonistica e si proverà a ritornare in terra sudamericana nel 2025.

Il Mondiale MotoGP scatterà con il GP del Qatar, previsto a Lusail dall’8 al 10 marzo. A seguire il GP del Portogallo (22-24 marzo a Portimao), poi non si andrà in Argentina e ci si recherà ad Austin per il GP delle Americhe (13-14 aprile). Il rientro stabile in Europa è previsto per il GP di Spagna (26-28 aprile a Jerez), a cui seguiranno GP di Francia (11-12 maggio a Le Mans), GP di Catalogna (24-26 maggio a Barcellona) e GP d’Italia (31 maggio-2 giugno al Mugello). Il numero di Gran Premi è sceso a 21, ma secondo alcuni voci anche il GP del Kazakhstan (15-16 giugno sul nuovo circuito di Sokol) sarebbe a rischio.

Foto: MotoGP.com Press