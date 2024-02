MotoGP, Enea Bastianini: “La moto 2024 sembra molto buona: non sarà lotta solo tra me, Bagnaia e Martin”

Enea Bastianini è stato tra i più veloci in pista durante i tre giorni di Test MotoGP a Sepang. Il centauro della Ducati ha raccolto dati interessati sul tracciato malese e può lanciarsi con ottimismo verso l’inizio del Mondiale, passando per un’ultima sessione di Test a precedere l’avvio del campionato.

Il pilota italiano ha espresso tutta la propria soddisfazione, come traspare dalle dichiarazioni raccolte da Ansa: “Quest’anno ci sarà da divertirsi, non sarà soltanto una lotta a tre tra me, Bagnaia e Jorge Martin“. L’ambizione è dunque quella di lottare per il titolo iridato con il Campione del Mondo in carica e lo spagnolo.

Enea Bastianini ha poi proseguito: “Sono più soddisfatto quest’anno, è stato più semplice lavorare con persone che già conoscevo. Siamo già pronti, anche se si può sempre migliorare: gli ingegneri analizzeranno bene i dati per arrivare in Qatar più performanti dal punto di vista dell’erogazione, unico punto su cui devo lavorare. Per il resto la moto 2024 sembra molto buona“.