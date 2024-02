MotoGP, Enea Bastianini: “Bagnaia uomo da battere, mi sento più a mio agio con la nuova Ducati”

Enea Bastianini è risultato particolarmente pimpante durante la seconda giornata dei Test MotoGP andati in scena sul circuito di Lusail. Il pilota della Ducati ha cercato il feeling con la nuova moto, confermandosi tra i migliori del lotto in un martedì caratterizzato dal record della pista siglato dal suo compagno di squadra Francesco Bagnaia. Ottimi segnali in vista dell’inizio del Mondiale, previsto tra un paio di settimane proprio in Qatar.

Enea Bastianini ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “Sono contento perché abbiamo dimostrato anche qui di avere una buona velocità, abbiamo avuto un bel ritmo sul passo e durante il long run. Anche nel time attack siamo stati veloci, sono rimasto stupito anche io. Fisicamente sto meglio, mi sento più a mio agio in sella e la moto è migliorata, fin dalla Malesia mi sono sentito più a mio agio rispetto alla GP23: non è molto diversa, però mi dà quel feeling per poter spingere un pochettino di più. Il lavoro non è finito, dobbiamo andare avanti ma abbiamo una buona base di partenza per fare la prima gara.

Enea Bastianini ha poi proseguito: “Abbiamo fatto un bel lavoro. Io e Bagnaia abbiamo provato cose diverse, ora possiamo mischiare le situazioni e capire qual è la migiore versione di questa moto. Abbiamo delle buone info e i ragazzi a casa lavoreranno 24 ore su 24 per non farci trovare impreparati per la gara. Il tempo di Pecco è stato buonissimo, se avessi spinto un pochino di più mi sarei potuto avvicinare. A oggi è quello che ha fatto più la differenza, è andato forte sia sul ritmo che sul time attack e se oggi partisse la gara sarebbe l’uomo da battere“.