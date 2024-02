Monobob, Lisa Buckwitz vince anche a Sigulda e allunga in classifica generale

Lisa Buckwitz si è aggiudicata la tappa di Sigulda (Lettonia) valevole come Campionato Europeo e sesto appuntamento della Coppa del Mondo di monobob 2023-2024 e ha piazzato un colpo importante verso la Sfera di Cristallo.

A questo punto la classifica generale vede al comando proprio la tedesca con 1268 punti contro i 1188 di Kaysha Love ed i 1156 di Breeana Walker. Quarta Laura Nolte con 1130, quinta Andreea Grecu con 1114, sesta Elana Meyers-Taylor a quota 1088.

Sul budello baltico Lisa Buckwitz ha vinto la gara con il tempo complessivo di 1:47.46 (53.57 e 53.89) con un margine di 27 centesimi sulla romena Andreea Grecu (53.46 e 54.27) che era al comando dopo la prima manche, mentre completa il podio la tedesca Laura Nolte (53.59 e 54.28) a 41 a pari merito con la statunitense Elana Meyers-Taylor (53.71 e 54.16).

Quinta la sua connazionale Kaysha Love (53.89 e 54.34) a 77 centesimi, mentre è sesta la tedesca Maureen Zimmer (53.54 e 54.72) a 80. Settima posizione per la svizzera Melanie Hasler (54.07 e 54.47) a 1.08, ottava la cinese Qing Ying (54.18 e 54.42) a 1.14, quindi nona l’australiana Breeana Walker (54.07 e 54.54) a 1.15, con l’austriaca Katrin Beierl (54.42 e 54.24) che completa la top10 a 1.20. Non erano al via atlete italiane.