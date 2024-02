Monobob, Buckwitz al comando a metà gara dei Mondiali di Winterberg. Meyers-Taylor e Walker sono in scia

Si annuncia grande battaglia per il titolo iridato! Lisa Buckwitz infatti si trova al comando dopo le prime due manche dei Campionati Mondiali 2024 di monobob femminile in corso di svolgimento a Winterberg (Germania), ma la battaglia per la medaglia d’oro è davvero campale.

Sul budello teutonico, sotto una fitta nevicata, è emersa la padrona di casa Lisa Buckwitz con il tempo complessivo di 1:57.24 (58.51 e 58.73) con soli 9 centesimi di vantaggio sulla statunitense Elana Meyers-Taylor (58.64 e 58.69) e 11 sull’australiana Breeana Walker (58.57 e 58.78). Come si può vedere, i distacchi sono ridottissimi.

Quarta, ma a sua volta ancora in piena corsa per le medaglie, la tedesca Laura Nolte (58.59 e 58.83) che si trova a soli 18 centesimi dalla vetta, mentre è quinta la statunitense Kaysha Love (58.71 e 58.78) a 25. Sesta posizione per la romena Andreea Grecu (58.78 e 58.72) a 26, settima per la canadese Cynthia Appiah (58.56 e 59.00) a 32, mentre è ottava la statunitense Sylvia Hoffman (58.89 e 58.87) a 52.

Nona la francese Margot Boch (58.92 e 58.89) a 57, mentre completa la top10 la britannica Adele Nicoll (58.89 e 58.96) a 61, davanti alla svizzera Melanie Hasler (58.88 e 58.98) 11a a 62 e alla tedesca Kim Kalicki (59.06 e 58.85) a 67. Ricordiamo che non sono presenti atlete italiane.

A questo punto tutto verrà rimesso in gioco domani con le due ultime manche. Si inizierà con la terza discesa alle ore 09.15, successivamente toccherà alla quarta che assegnerà titolo e medaglie.