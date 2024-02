Milano-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley femminile: quando la semifinale, date, programma, tv

Milano affronterà il Fenerbahce Istanbul nella semifinale della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Le meneghine hanno liquidato l’LKS Lodz e ora se la dovranno vedere con uno degli avversari più temibili in campo continentale, ovvero le gialloblù della recuperata Melissa Vargas. Si preannuncia un doppio confronto particolarmente impegnativo per il Vero Volley, per la prima volta tra le quattro grandi d’Europa.

Milano ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari con la corazzata turca e raggiungere l’atto conclusivo della massima competizione continentale. A trascinare Milano saranno soprattutto la bomber Paola Egonu, la schiacciatrice Myriam Sylla, la palleggiatrice Alessia Orro e la centrale Raphaela Folie. In palio la qualificazione alla finale da disputare contro la vincente di Conegliano-VakifBank Istanbul.

Il match d’andata si giocherà a Milano in un giorno tra martedì 12 e giovedì 14 marzo, mentre il ritorno si disputerà a Istanbul in un giorno tra martedì 19 e giovedì 21 marzo. Il calendario dettagliato e gli orari verranno comunicati nei prossimi giorni. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN per gli abbonati e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-FENERBAHCE, SEMIFINALE CHAMPIONS LEAGUE

ANDATA: a Milano, in una giornata tra martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 marzo

RITORNO: a Istanbul, in una giornata tra martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 marzo

COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.