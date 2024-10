Volley femminile, Conegliano continua la corsa in Serie A1. Antropova trascina Scandicci, Milano vince al tie-break

Stasera si sono disputate sei partite valide per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano si è imposta sul campo di Vallefoglia con un perentorio 3-0 e prosegue così la propria cavalcata in testa alla classifica generale: sesto successo consecutivo per le Campionesse d’Europa e d’Italia, che non hanno mai balbettato in casa delle marchigiane. A dettare legge sono state le schiacciatrici Gabi (12 punti) e Zhu Ting (13), nove marcature per l’opposto Isabelle Haak sotto la regia di Joanna Wolosz, brillanti le centrali Sarah Fahr (11) e Marina Lubian (8). Tra le fila delle padrone di casa, che si fermano dopo aver inanellato tre affermazioni di fila, si sono distinte Simone Lee (8), Erblira Bici (9) e Camilla Weitzel (6).

Scandicci ha rialzato la testa dopo l’inatteso ko rimediato tre giorni fa a Busto Arsizio e ha regolato con un comodo 3-0 la neopromossa Talmassons di fronte al proprio pubblico, restando a sei lunghezze di distacco dalla capolista con un incontro disputato in meno. Prestazione strepitosa da parte dell’opposto Ekaterina Antropova (22 punti, 3 muri, 3 ace), in doppia cifra anche la centrale Ana Carolina Da Silva (11 punti, 5 muri) e Lindsey Ora Runnins (11), mentre alle friulane non sono bastate Olga Strantzali (11), Alexandra Botezat (7) e Yana Shcherban (7).

Milano ha avuto la meglio su Firenze in una partita pazza decisa al tie-break, dopo essere stata avanti per 1-0 e in svantaggio per 2-1. Le meneghine, ancora prive di Paola Egonu, occupano il secondo posto in classifica a quattro lunghezze di distacco da Conegliano, trascinate da Nika Daalderop (28 punti), Anna Danesi (13, 3 muri), Myriam Sylla (12). Alle toscane non sono bastate Adhuoljok John Malual (21), Anna Davyskiba (16) e Stella Nervini (16).

Novara ha vinto il derby con Cuneo per 3-1, distraendosi nel finale del terzo set prima di riprendere la marcia e chiudere i conti. Le piemontesi hanno così agganciato Scandicci in classifica generale, spinte dalla verve di Federica Squarcini (14 punti, 5 muri), Mayu Ishikawa (15), Lina Alsmeier (9) e Maja Aleksic (9) contro il sestetto guidato da Anastasiia Kapralova (13) e Alexandra Lazic (12).

Busto Arsizio prosegue nel suo eccellente momento di forma e, dopo aver regolato Scandicci, ha steso un’altra big come Chieri per 3-0. Prova sontuosa da parte di Rebecca Piva (15 punti), Benedetta Maria Solari (11) e Laura Kunzler (18) contro le piemontesi guidate da Avery Skinner (22).

Bergamo ha espugnato il campo di Roma per 3-1, rilanciandosi dopo gli ultimi due ko di fila. Prova di carattere da parte di Ailama Cese Montalvo (23 punti), Vittoria Piani (13 punti, 5 muri), Michaela Mlejnkova (17) e Linda Manfredini (13). Alle padrone di casa non sono bastate Gabriela Orvosova (19) e Amelie Rotar (21).

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Megabox Ond. Savio Vallefoglia vs Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (19-25; 19-25; 12-25)

Igor Gorgonzola Novara vs Honda Olivero Cuneo 3-1 (25-22; 25-12; 19-25; 25-11)

Numia Vero Volley Milano vs Il Bisonte Firenze 3-2 (25-16; 23-25; 21-25; 25-20; 15-13)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Eurotek Uyba Busto Arsizio 0-3 (22-25; 23-25; 23-25)

Smi Roma Volley vs Bergamo 1-3 (18-25; 21-25; 25-19; 18-25)

Savino Del Bene Scandicci vs Cda Volley Talmassons Fvg 3-0 (25-18; 25-21; 25-13)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 18 punti*, Milano 14*, Scandicci 12, Novara 12, Chieri 9*, Vallefoglia 9, Bergamo 9, Firenze 7, Busto Arsizio 6, Pinerolo 6, Roma 3, Talmassons 3, Perugia 2*, Cuneo 1. *= 1 partita in più.