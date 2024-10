Volley femminile, Milano batte Cuneo al tie-break: Sylla e Danesi decisive senza Egonu

Milano ha sconfitto Cuneo per 3-2 (23-25; 25-13; 25-18; 21-25; 15-12) nel posticipo della quarta giornata della Serie A1 di volley femminile, infilando la quarta vittoria stagionale in cinque partite disputate. Il Vero Volley è tornato al successo dopo il ko rimediato al tie-break sette giorni fa contro Novara e si conferma al secondo posto della classifica generale, a tre lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano. Quarto ko di fila per il fanalino di coda Cuneo, che però raccoglie il primo punto in campionato.

Le meneghine hanno sciupato un vantaggio di 18-14 nel primo set e si sono fatte rimontare dalle padrone di casa (18-18), hanno firmato un altro break (20-18) ma ancora una volta sono state riacciuffate dalle piemontesi e hanno ceduto il parziale con il minimo scarto. Dopo lo svarione in apertura di incontro, le vice campionesse d’Europa hanno alzato il ritmo e hanno dominato in maniera nitida la seconda e la terza frazione, ribaltando così il risultato. Avanti per 2-1, le rosablù hanno subito nuovamente la verve di Cuneo, che ha dominato il quarto parziale e ha trascinato la contesa al tie-break, dove le ospiti sono state più incisive.

Milano ha dovuto ancora fare i conti con l’assenza di Paola Egonu, che è in recupero dall’operazione al naso e che dovrebbe tornare a disposizione nelle prossime settimane. A mettersi maggiormente in luce sono state la schiacciatrice Myriam Sylla (21 punti) e la centrale Anna Danesi (15 punti, 7 muri) sotto la regia di Alessia Orro (5), bene le attaccanti Nika Daalderop (12) e Radostina Marinova (13). Tra le fila di Cuneo le migliori sono state la schiacciatrice Anastasiia Kapralova (20), l’opposto Ana Bjelica (18), il martello Alexandra Lazic (11) e la centrale Agnese Cecconello (9).