Luca Nardi scala il ranking ATP e vede la top100! Dove può arrivare in classifica a Chennai

Luca Nardi ha raggiunto la finale del Challenger 100 di Chennai 2024 e si è portato ad una sola vittoria dalla top100 del ranking mondiale, un obiettivo molto significativo in ottica accesso diretto al tabellone principale degli Slam. Il giovane pesarese, dopo aver battuto oggi in semifinale il taiwanese Tseng per 8-6 al tie-break del terzo set (salvando un match point con un doppio nastro clamoroso), se la vedrà nell’atto conclusivo con il padrone di casa indiano Sumit Nagal.

Quello di domani sarà un vero e proprio spareggio con in palio il titolo e soprattutto (per entrambi) la prima volta tra i primi 100 tennisti del mondo. L’azzurro, 114° nell’ultimo aggiornamento della classifica, è già certo di ritoccare il suo best ranking e ad oggi sarebbe virtualmente 106°, ma in caso di sconfitta in finale verrebbe scavalcato proprio da Nagal.

Un eventuale trionfo proietterebbe invece il marchigiano classe 2003 nella migliore delle ipotesi al 94° posto nel ranking di lunedì 12 febbraio. Il peggior scenario possibile lo vedrebbe comunque 96°, se dovesse concretizzarsi all’ATP 250 di Cordoba una finale tra l’italiano Luciano Darderi e l’argentino Federico Coria.

RANKING ATP LUCA NARDI 12 FEBBRAIO 2024

Ranking ATP lunedì 5 febbraio: 548, 114° posto.

Punti da scartare lunedì 12 febbraio: 12 (ATP Montpellier 2023)

Punti da incamerare lunedì 12 febbraio: quelli di Chennai 2024 (al momento 50).

Ranking ATP dopo il passaggio in finale: 586, 106° posto virtuale.

Ranking ATP con la vittoria finale: 636, 94° posto virtuale.