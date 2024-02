Rugby, Gonzalo Quesada: “Una palla che entra o non entra non pregiudica ciò che di buono abbiamo fatto”

Il CT della Nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, ha commentato in conferenza stampa il pareggio degli azzurri per 13-13 in casa della Francia nella terza giornata del Sei Nazioni 2024, parlando ovviamente del palo colpito da Garbisi a tempo scaduto su calcio piazzato, che, se realizzato, avrebbe certificato la vittoria dell’Italia.

L’analisi del CT dell’Italia: “Credo che abbiamo giocato praticamente due partite diverse tra primo e secondo tempo. Il primo tempo è il risultato del lavoro disciplinato e coraggioso dei nostri giocatori: una cosa che conferma che i ragazzi sono assolutamente consapevoli del livello di sforzo che possono sostenere. All’intervallo abbiamo parlato tra di noi e ci siamo detti di mantenere la palla e obbligare la difesa francese a occupare tutta la larghezza del campo. Mi sento molto più felice che dopo le partite con Inghilterra e Irlanda: possiamo lavorare bene in vista delle prossime due partite“.

Sul palo che ha negato la vittoria all’Italia a tempo scaduto: “Abbiamo giocato bene, il palo ci ha negato la possibilità di una prima storica vittoria al Sei Nazioni in Francia, ma una palla che entra o non entra non pregiudica ciò che di buono abbiamo fatto: sono contento della prestazione“.