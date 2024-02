Basket, l’Italia affronta l’Ungheria nelle Qualificazioni agli Europei 2025. Gli Azzurri cercano il bis

Dopo la prova convincente di giovedì sera contro la Turchia (87-80) l’Italbasket vola in Ungheria per affrontare a Szombathely la Nazionale magiara nella seconda giornata delle Qualificazioni agli Europei 2025 del girone B – inizio del match previsto domani alle ore 18:00.

Gli Azzurri puntano a chiudere nel migliore dei modi la prima finestra del raggruppamento sulla strada verso la rassegna continentale del prossimo anno, in attesa di concentrarci su quello che è l’impegno principale del 2024, cioè il PreOlimpico di luglio che si disputerà a Porto Rico verso Parigi 2024. Nella vittoria di fronte al pubblico della Vitrifrigo Arena di Pesaro contro i turchi – sotto gli occhi in prima fila del campione del Mondo di MotoGp ‘Pecco’ Bagnaia – Capitan Nicolò Melli ha trascinato i compagni con ben 17 punti, insieme ad un ritrovato Giampaolo Ricci autore di 11 punti.

Molto bene anche il duo di playmaker composto da Marco Spissu e da Nico Mannion, capace di mettere insieme 22 punti totali. Per la trasferta ungherese il CT Gianmarco Pozzecco ha optato per una piccola rivoluzione nei dodici che sfideranno i magiari, liberando appunto il blocco Olimpia composto da Nicolò Melli, Stefano Tonut (che ha rimediato una lieve distorsione al polso), Diego Flaccadori e Matteo Spagnolo. Nel gruppo è stato integrato al contempo Davide Casarin, con Achille Polonara insignito dei ranghi di capitano.

L’Ungheria cerca invece il riscatto di fronte ai propri tifosi: la compagine dell’Est Europa è uscita sconfitta dal debutto nelle FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers contro l’Islanda per 70-65, nonostante i 12 punti equamente divisi tra Zoltan Perl e Gyorgy Goloman. I pericoli maggiori per Polonara e compagni potrebbero arrivare dalla guardia Adam Hanga, campione d’Europa con il Real Madrid lo scorso anno ed ora in forza alla Stella Rossa con un passato anche in Italia alla Scandone Avellino nel 2014-2015.

Nel roster a disposizione del Commissario Tecnico Gasper Okorn figura anche un’altra vecchia conoscenza del Campionato italiano, vale a dire David Vojvoda, che nel 2019-2020 ha difeso i colori della Reggiana. Sotto le plance i centri azzurri dovranno fare invece i conti con Akos Keller, centro di 208 centimetri che annovera nella sua carriera anche una breve apparizione a Capo d’Orlando nel 2020. L’Ungheria punta a centrare la terza qualificazione consecutiva all’EuroBasket dopo quello disputato nel 2017 (ottavi di finale) e del 2022 (fase a gironi).