Rugby, l’Italia torna in top10 nel ranking mondiale: decisivo il pareggio in Francia

L’Italia è tornata nell’elite del rugby! Dopo undici anni di assenza dalla top-10 del ranking mondiale, la nostra Nazionale è riuscita a strappare una posizione ai piani nobile della palla ovale internazionale. Da lunedì 26 febbraio, infatti, gli azzurri occuperanno la decima piazza nella graduatoria, scavalcando le Fiji.

I ragazzi di Gonzalo Quesada sono riusciti a ottenere questo riscontro grazie al pareggio per 13-13 contro la Francia nel match odierno valido per il Sei Nazioni, che ha permesso ai nostri portacolori di guadagnare un punto e di superare gli oceanici (76.58 a 76.38). L’Italia è ora a nove decimi di distacco dall’Australia (77.48). L’ultima presenza nella top-10 risale al 2013, quando gli azzurri sconfissero Francia e Irlanda nel Sei Nazioni, salendo fino al nono posto in classifica.

Il miglior piazzamento della storia è l’ottavo posto nel 2007, dopo le affermazioni contro Scozia e Galles nel Sei Nazioni. Soltanto due anni e mezzo fa l’Italia era quindicesima, poi ha iniziato la risalita battendo il Galles a Cardiff e l’Australia nel 2022, mentre nel 2023 ha raccolto due successi al Mondiale prima dei ko contro Nuova Zelanda e Francia. Di seguito il nuovo ranking internazionale di rugby.

RANKING MONDIALE RUBGY

1. Sudafrica 94 punti

2. Irlanda 92,11

3. Nuova Zelanda 89,90

4. Francia 86,39

5. Inghilterra 84,93

6. Scozia 84,29

7. Argentina 80,68

8. Galles 79,54

9. Australia 77,48

10. Italia 76,58

11. Fiji 76,38

12. Giappone 74,27

13. Geoegia 72,68

14. Samoa 72,23

15. Portogallo 71,62