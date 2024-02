LIVE Speed skating, Mondiali 2024 in DIRETTA: ALLUCINANTE ORO PER L’ITALIA! Ghiotto trascina il team-pursuit nello spazio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.48 Si chiude dunque qui la seconda giornata dei Mondiali di speed skating 2024 in cui per l’Italia è arrivata una storica medaglia d’oro dalla team-pursuit maschile. David Bosa è tredicesimo.

22.47 Oro Stati Uniti con Jordan Stolz che vince in 33″69 (record personale e del tracciato), argento Canada con Laurent Dubreuil che chiude in 33″95. Damian Zurek (Polonia) è invece di bronzo.

22.45 34″49 Kim, 34″55 Murakami, chiuderanno Dubreuil (Canada) e Stolz (Usa).

22.42 34″26 Morishige, 34″77 Shinhama. Ora Murakami (Giappone)-Kim Jun-Ho (Corea del Sud).

22.39 34″11 per Zurek che va in testa, 34″28 per Magnusse che è secondo. Ora batteria tutta giapponese tra Morishige e Shinhama.

22.38 34″62 Botman, 34″66 Kania. Ora Zurek (Polonia), Magnussen (Norvegia).

22.37 Tocca a Botman (Paesi Bassi) e Kania (Polonia).

22.36 34″58 per David Bosa che esce alla distanza e si mette in sesta piazza provvisoria, 34″63 per Michalski che è ottavo.

22.35 E’ il momento dell’azzurro David Bosa che sarà in batteria con il polacco Piotr Michalski.

22.34 34″62 pe Liiv, 34″82 per Izquierdo.

22.31 Ora Izquierdo (Spagna), Liiv (Estonia).

22.31 34″41 Westenbroek, 34″57 McLeod.

22.29 34″55 per Lorentzen, 34″57 De Boo, ora McLeod (Usa)-Westenbroek (Paesi Bassi).

22.27 Ora De Boo (Paesi Bassi) e Lorentzen (Norvegia).

22.26 34″45 per Cho, 34″70 per Stoppelmoor.

22.25 34″65 per Zhao, 34″80 per Deng, nuovo personale per entrambi, tocca a Stoppelmoor (Usa) e Cho (Corea).

22.23 Ora Deng (Cina) e Zhao (Canada).

22.22 34″66 pe Du, 34″86 per Kim.

22.21 Partono i 500 maschili con Kim (Corea), Du (Cina).

22.10 Ora una pausa di una decina di minuti poi si ripartirà con i 500 metri al maschile.

22.07 Argento alla Corea del Sud con Kim Min-Sun, bronzo alla stessa Kimi Goetz, Serena Pergher è dodicesima con il nuovo personale.

22.06 FEMKE KOK! L’olandese si conferma la regina dei 500 vincendo in 36″83 con il nuovo personale, 37″21 per Goetz.

22.06 Chiuderanno Goetz (Usa) e Kok (Paesi Bassi).

22.05 37″19 per Kim Min-Sun che va in testa, 37″68 per Inagawa.

22.04 Tocca a Kim (Corea del Sud) e Inagawa (Giappone).

22.03 37″26 per Jackson, 37″61 per Fledderus.

22.02 Ora Jackson (Usa) e Fledderus (Paesi Bassi).

22.01 37″49 per Lee, 37″61 per Wojcik.

22.00 Tocca a Lee (Corea del Sud) e Wojcik (Polonia).

21.59 38″10 per Yoshida, 38″30 per Hiller.

21.58 Ora Hiller (Canada) e Yoshida (Giappone).

21.57 37″24 per Tian, 38″19 per Yamada.

21.56 Tocca a Tian (Cina) e Yamada (Giappone).

21.55 37″70 per Herzog, 38″15 per Bosiek.

21.54 E’ stata una serata magica per l’Italia fino a questo punto, ora Herzog (Austria) e Bosiek (Polonia).

21.53 37″41 per Leerdam, per Serena Pergher arriva un comunque splendido 37″80 che vale in nuovo personale.

21.52 E’ il momento di Serena Pergher che sarà in batteria con Jutta Leerdam.

21.51 38″21 per Baran che va in testa, 38″24 per Pei.

21.50 Ora Pei (Cina)-Baran (Polonia).

21.49 38″29 per entrambe con Ripsrud che va in testa per il photo-finish.

21.47 Tocca ad Aydova (Kazakistan) e Ripsrud (Norvegia).

21.46 38″71 pe Carruthers, caduta per Kim che chiude in 40″85.

21.45 Ora Kim (Corea del Sud) e Carruthers (Canada).

21.43 38″65 per Smeding, 38″69 per Chen.

21.42 Si parte con Smeding (Regno Unito) e Chen (Taipei).

21.40 Tra poco al via i 500 metri femminili dove l’azzurra Serena Pergher sarà di scena nella quinta serie.

21.37 A Calgary risuonano le note dell’inno di Mameli!

21.34 E’ arrivato il momento del podio per la team-pursuit maschile.

21.31 Terzetto azzurro trascinato da un immenso Davide Ghiotto, in grado di rimanere in testa a tirare dal primo all’ultimo giro, imponendo un ritmo indiavolato, spesso sotto i 13″ ogni mezzo giro.

21.29 Ora le premiazioni poi si ripartirà con i 500 metri femminili.

21.26 Bronzo al Canada mentre gli Stati Uniti finiscono addirittura fuori dal podio.

21.23 Si tratta del primo oro a livello mondiale per l’Italia in questa disciplina, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti entrano dunque nella storia del pattinaggio italiano.

21.21 3’35″00 per gli azzurri che salgono sul gradino più alto del mondo della team-pursuit. La Norvegia è seconda a 3’36″07.

21.20 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21.18 1’23″42 il passaggio degli azzurri a cinque giri dalla fine, Italia per ora in testa.

21.17 Per l’Italia sul ghiaccio Andrea Giovannini, Davide Ghiotto (già argento nei 5000 metri) e Michele Malfatti.

21.14 3’38″64 per gli Usa, 3’40″50 per i Paesi Bassi, resta davanti il Canada, ora Italia e Norvegia.

21.11 Ora Stati Uniti e Paesi Bassi.

21.08 3’40″79 per il Belgio, 3’45″23 per la Cina.

21.05 Ora Cina e Belgio.

21.03 3’36″73 per il Canada, 3’46″15 per la Francia.

21.00 Sul ghiaccio Francia e Canada.

20.55 Si ripartirà tra cinque minuti.

20.50 Il programma proseguirà ora con la team-pursuit maschile dove l’Italia andrà a caccia di una medaglia.

20.47 Oro dunque per i Paesi Bassi, argento al Canada.

20.46 2’54″88 per il Giappone che è di bronzo, settima la Polonia a 3’00″58.

20.43 Chiuderanno Giappone e Stati Uniti.

20.42 2’54″03 per il Canada che va secondo dietro ai Paesi Bassi, 2’57″79 per gli Stati Uniti, terzi.

20.39 Tocca a Canada e Stati Uniti.

20.37 2’59″71 per la Germania, 3’00″86 per la Svizzera.

20.35 Ora sul ghiaccio Germania e Svizzera.

20.33 2’51″20 per i Paesi Bassi, 2’59″56 per la Cina, le olandesi hanno probabilmente già messo una grossa ipoteca sull’oro.

20.30 Si parte con il team-pursuit femminile con la sfida tra Cina e Paesi Bassi.

20.25 Nell’inseguimento gli azzurri sono reduci dalla conquista dell’argento continentale, ottenuto alle spalle di una Norvegia in grado di stabilire il primato del mondo (poi battuto dagli Usa) in quella circostanza.

20.20 Oltre al team-pursuit maschile l’Italia sarà presente nei 500 metri maschili e femminili con David Bosa e Serena Pergher.

20.15 Quindici minuti all’inizio del programma che scatterà con il team-pursuit femminile.

20.10 Sul ghiaccio di Calgary l’Italia andrà a caccia di una medaglia nel team-pursuit, in programma anche 500 metri maschili e femminili.

20.05 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Mondiali di speed skating 2024.

