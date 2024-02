Speed skating, Serena Pergher riscrive il record italiano sui 500 metri! David Bosa 13° ai Mondiali di Calgary

Nella serata dello storico oro azzurro nel team pursuit maschile sono stati assegnati altri tre titoli ai Mondiali 2024 su singole distanze di speed skating: al Calgary Olympic Oval di Calgary, in Canada, nei 500 metri femminili arriva il record italiano di Serena Pergher, 12ma, mentre nella stessa distanza al maschile David Bosa si classifica 13°.

Nei 500 metri femminili oro con primato personale della neerlandese Femke Kok in 36.83, che precede la sudcoreana Min-Sun Kim, d’argento in 37.19, a 0.36, mentre è di bronzo la statunitense Kimi Goetz, terza in 37.21, a 0.38. Serena Pergher si classifica 12ma in 37.80, a 0.97: l’azzurra, che aveva un personale di 38.07, fa segnare il nuovo record italiano, cancellando il 37.86 di Chiara Simionato, datato 20 novembre 2005 e centrato a Salt Lake City (USA).

Nei 500 metri maschili il titolo iridato va allo statunitense Jordan Stolz, che ferma il cronometro in 33.69, nuovo record della pista (nonché primato personale, precedente 33.96), fermandosi a 0.08 dal record del mondo. Stolz toglie il primato del tracciato (33.77) al padrone di casa canadese Laurent Dubreuil, secondo in 33.95, a 0.26, mentre la medaglia di bronzo va al polacco Damian Żurek, terzo col personale in 34.11, a 0.42. David Bosa si classifica 13° in 34.58, a 0.89.

Nel team pursuit femminile oro ai Paesi Bassi (Beune, Schouten, Groenewoud) in 2:51.20 (sfiorato il record del mondo di 2:50.76, distante 0.44), davanti alle padrone di casa del Canada (Maltais, Blondin, Weidemann), seconde in 2:54.03, a 2.83, ed al Giappone (Horikawa, Sato, Takagi), di bronzo in 2:54.89, a 3.69. L’Italia non era presente in questa gara.