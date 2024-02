LIVE Cobolli-Tiafoe, ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA: si alza l’asticella per l’emergente italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’incontro di quarti di finale dell’ATP 250 di Delray Beach 2024 tra Flavio Cobolli e l’americano Frances Tiafoe. Primo confronto diretto tra i due tennisti, con il vincente del match che troverà in semifinale uno tra l’australiano Jordan Thompson e lo statunitense Tommy Paul.

Cobolli, ventiduenne fiorentino, si presenta a questo appuntamento dopo aver sfruttato al meglio l’assist della fortuna. Sconfitto nel secondo turno di qualificazione dal padrone di casa Moreno De Alboran, il toscano è riuscito a superare in tre parziali dapprima il giapponese Taro Daniel, poi l’americano Zachary Svajda. Dopo l’esplosione agli Australian Open l’azzurro si è confermato conquistando i quarti sul veloce indoor di Montpellier, ed ora quelli sul cemento outdoor di Delray Beach. Continua dunque la crescita del numero 72 ATP.

Dal canto suo Tiafoe, ventiseienne di Hyattsville, si presenta ai quarti di finale del torneo della città del Florida dopo aver colto soltanto 4 successi in stagione. Dal tennis esplosivo ma discontinuo, il numero 15 del ranking internazionale è alla ricerca delle migliori sensazioni prima dei due Masters 1000 nordamericani. Vincitore in carriera di tre tornei tra cui proprio Delray Beach nel 2018, Tiafoe rappresenta un ostacolo più arduo da sormontare per l’azzurro.

La sfida di quarti di finale dell’ATP 250 di Delray Beach tra Flavio Cobolli e l’americano Frances Tiafoe sarà la terza sul Campo Centrale e seguirà Thompson-Paul in ogni caso non prima delle 21.30 ora italiana. Sarà possibile seguire il match in diretta TV su SkySport, ed in streaming su SkyGO, NOW e Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: Antoine Ludger-Open Sud de France