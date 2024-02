Sollevamento pesi: tre nulli nello strappo mandano fuori gara Magistris agli Europei 2024. Trionfa Konotop

Si complica la strada di Lucrezia Magistris verso le Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurra è infatti uscita già nello strappo in occasione dell’importante gara riservata alla categoria -59 kg femminile dei Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi, vanificando la possibilità di poter scalare punti nel ranking.

Un copione che si ripete dopo quanto successo l’anno scorso a Yerevan. Sulla pedana di Sofia l’azzurra ha cominciato la sua prova tentando si sollevare 99 kg, misura fallita sia al primo che al secondo tentativo. Successivamente ha poi cercato di aggiungere un chilo al bilanciere, non alzando però i 100 kg della terza chance, salutando la competizione prima del tempo. Un passo falso pesante quello dell’atleta che adesso dovrà concentrarsi sulla World Cup di Phuket, ultima spiaggia per raggiungere la rassegna a cinque cerchi.

La gara è stata vinta nettamente dalla detentrice del titolo ucraina Kamila Konotop, dominatrice sia nello strappo (dove ha guadagnato 105 kg al secondo tentativo) che nello slancio (125 kg sempre al secondo tentativo) per la misura totale di 230 kg. Decisamente più staccata la francese Dora Tchakounté, piazzatasi al posto d’onore grazie al terzo strappo (98 kg) e al quarto slancio (117 kg) per 215 kg, una lunghezza in più rispetto alla finlandese Saara Retulainen, bronzo con 214 kg, maturati per via di una prima prova da 95 kg e un ottimo slancio da 119 kg (argento di specialità).

Da segnalare poi la belga Nina Sterckx, la quale ha chiuso lo strappo al secondo posto con 101 kg salvo poi realizzare tre nulli ed uscire fuori classifica. Destino simile alla statunitense in corsa solo per il ranking Taylor Wilkins, virtualmente seconda nello strappo con 99 kg.