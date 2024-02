Sci alpino, cancellata la prima prova cronometrata della discesa femminile di Kvitfjell

“A Kvitfjell la giuria ha deciso di cancellare la prova odierna della discesa a causa della nevicata in corso e della scarsa visibilità“: a seguito di questa comunicazione salta la prima prova cronometrata della discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino prevista sulla pista norvegese.

Per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino a Kvitfjell le donne saranno impegnate sulla neve norvegese con quella che ora diventa l’unica prova cronometrata prevista per domani, venerdì 1 marzo. La prova di domani si renderà necessaria per la disputa della gara.

Il programma infatti prevede sabato 2 marzo alle ore 11.00 la discesa femminile, ma per far disputare la gara occorre che si sia svolta almeno una prova, mentre il fine settimana si chiuderà il giorno seguente, domenica 3 marzo, allo stesso orario, con il superG femminile.