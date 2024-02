A che ora partono Federica Brignone e le azzurre nella prima prova a Kvitfjell: startlist, programma, tv

Giovedì 29 febbraio (ore 11.00) andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Kvitfjell, evento valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Le atlete testeranno la pista norvegese, alla ricerca delle migliori linee in vista della gara prevista sabato 2 marzo. L’Italia sarà al cancelletto di partenza con le sue atlete di riferimento, escludendo ovviamente l’infortunata Sofia Goggia.

Riflettori puntati su Marta Bassino e Federica Brignone, che hanno tutte le carte in regola per inseguire un risultato di rilievo in terra scandinava. Attenzione a Laura Pirovano, che può fare bene su questo tracciato. Impegnate anche Roberta Melesi, Teresa Runggaldier, Nicol Delago, Nadia Delago e Sara Thaler.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, la startlist, i pettorali e orari di partenza delle atlete italiane nella prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Kvitfjell. Non sono previste dirette tv e streaming, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PROVA DISCESA FEMMINILE A KVITFJELL

Giovedì 29 febbraio

Ore 11.00 Prima prova cronometrata discesa libera femminile a Kvitfjell – Non è prevista diretta tv/streaming

PROGRAMMA PROVA DISCESA KVITFJELL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTONO BRIGNONE E LE ITALIANE NELLA PROVA DI KVITFJELL

Le atlete partiranno a intervalli di due minuti una dall’altra per i primi cinque pettorali, poi saranno separate da 1’15”. Previste pause di 2’15” dopo il numero 15 e il numero 30.

NICOL DELAGO: pettorale 5, ore 11.08.

MARTA BASSINO: pettorale 7, ore 11.10 e trenta secondi.

LAURA PIROVANO: pettorale 11, ore 11.15 e trenta secondi.

FEDERICA BRIGNONE: pettorale 15, ore 11.20 e trenta secondi.

TERESA RUNGGALDIER: pettorale 21, ore 11.30 e quarantacinque secondi.

NADIA DELAGO: pettorale 28, ore 11.39 e trenta secondi

SARA THALER: pettorale 37, ore 11.53.

ROBERTA MELESI: pettorale 45, ore 12.03.

STARTLIST PROVA DISCESA KVITFJELL